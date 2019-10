Bertín Osborne publicita invertir en suelo de EEUU... tras poner en venta su chalet

Bertín Osborne atraviesa por un buen momento a nivel profesional. El cantante de rancheras, que está al frente del programa de Telecinco 'Mi casa es la tuya', contará para este nuevo curso televisivo con una sección dentro del programa 'Viva la vida', que dirige la presentadora Emma García, y que compaginará con su espacio de entrevistas a personajes relevantes de la sociedad española.

El cantante es de sobra conocido en nuestro país gracias a sus éxitos musicales y televisivos pero también ganará más presencia mediática al otro lado del Atlántico. Bertín Osborne ha alcanzado un acuerdo con American Prime para ser imagen de su campaña publicitaria en medios. ¿El objetivo? Publicitar las mejores oportunidades de inversiones inmobiliarias en el estado de Florida (Estados Unidos) que ofrece la empresa estadounidense.

American Prime es una compañía de inversiones inmobiliarias con sede en Miami y que se centra en el desarrollo y venta de parcelas en Estados Unidos. No obstante, no sería una inmobiliaria al uso, como en España, ya que no vende viviendas sino los terrenos para construir un hogar, algo muy demandado al otro lado del Atlántico, en zonas totalmente desarrolladas, con calles asfaltadas y todos los servicios necesarios. De hecho, según destaca la propia compañía, "hemos convertido a miles de personas en propietarios de un terreno en áreas de gran potencial de crecimiento tanto en el Estado de la Florida como en otras regiones de América".

Las inversiones inmobiliarias se pueden realizar en tres proyectos que tienen actualmente en Florida: Gasparilla, Ocala y Saratosa. Por ejemplo, el primero está localizado en el condado de Charlotte, en la costa oeste de la Florida y se ubica a pocos minutos del aeropuerto privado de Coral Creek y de la gran playa de Boca Grande. La inversión se realizaría a través de la compra de algunos de sus lotes, que tienen un tamaño de entre 700 y 1.000 metros cuadrados.

"Nuestros proyectos se venden rápidamente y los precios de las tierras tienen proyección a subir en los próximos años, así que no espere más", es alguno de los argumentos comerciales de American Prime. No obstante, la firma ha decidido recurrir a la imagen de Bertín Osborne, conocido por sus canciones y presencia en Estados Unidos ya que vivió durante más de una década en Miami. Además, estará presente en la mayoría de televisiones del país ya que su programa 'Mi casa es la tuya' se emite los domingos en MegaTV, la tercera cadena más popular de televisión en español de EEUU.

Algunos de los esloganes publicitarios que American Prime ya ha usado en redes sociales son: "Para Bertín Osborne, Gasparilla es el lugar ideal para pasarlo bien las 24 horas al día", "Bertín lo sabe. Gasparilla es una tierra ideal para invertir con tranquilidad", "Descubre como Bertín las oportunidades en terrenos que Florida tiene para ofrecerte" o "A Bertín lo cautivó la naturaleza de Gasparilla".

La iniciativa de ligar la imagen de Bertín Osborne a American Prime también podría servir para atraer inversores españoles. De hecho, el cantante, junto a la CEO de la compañía, Margarita Galiana, realizarán una presentación el próximo jueves 10 de octubre en Madrid para presentar la sociedad y desvelar las oportunidades que hay para invertir en los tres proyectos que hay en Florida, en el que se desconoce si el español podría haber invertido.

Este acuerdo publicitario se produce meses después de que Bertín Osborne pusiera en venta su mansión de Marbella, que continuaría en venta, ya que aún consta así en el portal Idealista. De hecho, todavía no habría logrado venderlo pese a que ha rebajado su precio inicial en medio millón de euros, hasta los 7,5 millones, y que es de sobra conocida ya que allí ha grabado muchos programas de 'Mi casa es la tuya'. La vivienda está ubicada en la lujosa urbanización de Sierra Blanca y consta de dos plantas con ascensor, parcela de 2.169 metros cuadrados, 1.243 metros de vivienda, nueve habitaciones y once baños.