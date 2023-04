Bestinver anticipa que el acelerón bursátil de los últimos meses es sólo el "aperitivo". 

La renta variable representa una fuente de oportunidades para Bestinver. La gestora se posiciona entre la bancada más optimista y confía en que la bolsa continúe con la senda alcista de los últimos dos trimestres, acelerones que para el responsable de renta variable internacional de la firma, Tomás Pintó, representan "tan sólo el aperitivo". Pasado a la volatilidad que originó el roto por el 'crash' bursátil que ha derivado en la caída de cuatro bancos en EEUU y la compra de Credit Suisse por parte de UBS, desde la firma destaca que ha "sabido navegar bien" por ese entorno.

Durante la presentación de la carta trimestral de la firma, el equipo ha resaltado la "rápida" reacción de las autoridades para evitar un efecto contagio, poniendo en valor el refuerzo de la regulación durante la última década, así como la ratio de capital, el exceso de liquidez y el bajo nivel de riesgo crediticio, al que se une el exceso de provisiones derivado de la Covid. "Los bonistas y accionistas han sufrido y no la gente de a pie. Esto es importante", precisa el CIO de la citada entidad, Mark Giacopazzi.

Así, enfatizan en que si bien lo ocurrido ha sido un "accidente" y no detectan riesgo sistémico como en 2008, evitan descartar que no se puedan producir más situaciones como las del pasado mes de marzo. Lo que sí alertan es de que un entorno de tipos de interés altos puede tensionar a las empresas con balances más débiles, independientemente de su actividad. Al mismo tiempo, Giacopazzi ha admitido que redujeron exposición al sector bancario antes de que la situación en SVB Financial se descarrilara.

La decisión estaba respaldada por el hecho de que la banca había experimentado importantes revalorizaciones apostando por valores con "mayor potencial". Tras las últimas caídas, si bien creen que son atractivos y deberían hacerlo bien en un entorno de tipos más altos, se decantan por compañías o sectores que hayan experimentado mayores correcciones. "Aprovechamos momentos de volatilidad para comprar empresas en valoraciones atractivas con acciones injustamente penalizadas", añade.

En la presentación han comentado la venta en su cartera de Sodexo y Zuerich Airport, mientras se han reforzado en Bayer tras sanear cuentas, además de Glaxo o Heineken. En el mercado nacional, por su parte, son significativos el aumento de su exposición a OPDE, Inditex e Indra, al tiempo que han reducido en Bankinter, Caixabank, BBVA, Sabadell y Acerinox. "Hemos apostado por valores defensivos en un cóctel entre cíclicas con viento de cola y defensivas", ha comentado Pintó.

Su objetivo pasa por no perjudicar el potencial de la cartera, lo que les lleva a "maximizar las oportunidades" en el corto plazo para invertir en el largo plazo. "La purga en los sectores clave de la economía seguirá teniendo un impacto muy positivo en los beneficios de nuestras empresas y en la rentabilidad de nuestros fondos". aseveran en la carta. Sobre la renta fija, el director de esta área, Eduardo Roque, asegura que ha sido un "trimestre tranquilo", porque ya hicieron los deberes el año pasado, aunque lamenta la fiebre inversora por los fondos de rentabilidad objetivo o garantizados, ya que, en su opinión, aportan menores ganancias con respecto a otros vehículos.