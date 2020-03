Bestinver, al ataque: la prudencia ante las caídas les da oportunidades de compras

Bestinver, la gestora propiedad de Acciona, ha mandado una nueva carta a sus partícipes. La firma, semanas antes, destacaba que estas caídas eran de una "corrección violenta, pero no profunda", tras caer su fondo de bolsa internacional un 5,5% en solo dos días, "en línea con las caídas del mercado" y actualmente es uno de los más bajistas al situarse en el vagón de cola y caer un 17,5%. No obstante, no dejarían de invertir por el coronavirus salvo que cambiaran "drásticamente" las perspectivas económicas mundiales a largo plazo.

Por aquel entonces, hablaban de "prudencia" y "paciencia". En la que mandan este martes los mensajes son también tranquilizadores pese a que la expansión del coronavirus, unido a la guerra de precios del petróleo provocada por Arabia Saudí, empujaba a la baja a los mercados de manera generalizada y violenta, sufriendo los principales mercados caídas encadenadas que acumulan fuertes pérdidas.

Desde la gestora destacan que "la prudencia es también aprovechar las oportunidades. En estos momentos, un inversor en valor debe considerar qué es lo que significa ser prudente ya que hemos esperado con un nivel de liquidez elevado, con una cartera equilibrada, y sin aprovechar todavía las oportunidades que el mercado nos presentaba dado que, a nuestro juicio, no había llegado el momento. Hoy la situación ha cambiado. Las valoraciones de algunas compañías están en niveles que no podemos calificar de otra manera que no sea como atractivas y en algunos casos, muy atractivas. La prudencia hoy se manifiesta de otra manera: en saber aprovechar los precios bajos".

La carta prosigue con que llegaría un momento en el que ser prudente sería ser valiente y, destacan, que "ese momento ha llegado. El mercado nos ofrece una oportunidad de comprar determinadas compañías que debemos aprovechar". No obstante, lo hacen con cierto riesgos puesto que señalan que "no estamos seguros de que sea el mejor momento para comprar" pero destacan que saben que es un muy buen momento para añadir algunas posiciones a la cartera.

Con este escenario, los expertos de Bestinver han aprovechado para poner a trabajar su liquidez, "comprando compañías tanto en el sector financiero, como en el sector de energía. Entendemos que las valoraciones en ambos sectores son lo suficientemente relevantes como para no dejarlas pasar. Por ejemplo, BNP ofrece hoy una cotización de 0,5 veces su valor en libros, es decir, pagamos la mitad de su valor contable. O Rio Tinto, que con su cotización actual ofrece un ratio libre de caja del 15%".

La inversión en valor, a juicio de Bestinver, consiste en "ser pacientes. Esperar pacientemente en buenas compañías compradas a precios razonables, hasta que el mercado nos permite adquirir compañías cuestionadas (pero de calidad) a precios extraordinarios. La paciencia necesaria para no adquirir prematuramente estas compañías, es tan importante como la determinación necesaria para aprovechar la oportunidad que se nos presenta actualmente. Y el inversor en valor tienen que estar preparado para soportar ciertas dosis de incomodidad en el camino".

Este incremento de exposición no provocará que el mercado no de sustos a la propia gestora o a los inversores. "Es más que probable que los próximos días sigan la tónica de elevada volatilidad que nos viene acompañando en las jornadas recientes. Pero no es menos cierto que si somos capaces de mirar más allá de los próximos meses, nuestras carteras, con unas valoraciones muy atractivas, en un entorno ordinario deberían generar rentabilidades a largo plazo satisfactorias", concluye dicha carta.