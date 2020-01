Beltrán de la Lastra no ve "gangas" y apela a la paciencia para crear posiciones

Bestinver ha pasado revista al último trimestre de 2019 y ha hecho balance de un ejercicio que ha sido "muy difícil y con mucha volatilidad", como ha destacado Gustavo Trillo, director comercial de la gestora propiedad de Acciona. No obstante, los responsables de la firma han sacado pecho ya que los resultados han sido positivos: la cartera internacional repunta un 23%, el Bestinfond lo ha hecho un 21% y el Bestinver Bolsa, su producto ibérico, ha subido un 10,51%.

Beltrán de la Lastra, director de Inversiones de Bestinver, ha destacado el "acierto" de la gestora a la hora de invertir al evitar grandes descalabros. De hecho, ha señalado que las cuatro grandes áreas de inversión, como son consumo, finanza, industria y comunicación/tecnológica se han comportado en positivo. No obstante, apela este curso a la "prudencia" y la "paciencia" ya que es necesario esperar a que surjan oportunidad ya que "no hay gangas".

La espera que reclama de la Lastra "se puede hacer larga" pero si hay un sector en el que ven oportunidades ese es el financiero. Bestinver ha irrumpido en BME, que se encuentra inmersa en plena opa y ha aumentado exposición a los bancos. A juicio de Ricardo Cañete, gestor de la firma, "los bancos a estas valoraciones son oportunidades. Siempre han tenido la regulación en contra y no se ha acabado el mundo. En Europa han subido y en España se han quedado rezagados".

No obstante, el aliciente del sector se debe a dos motivos: uno, la penalización ya que "es tal que el torno es atractivo. El mercado más que descuenta los riesgos regulatorios" y, por otro lado, podríamos asistir a un proceso de fusiones o adquisiciones ya que "la consolidación llegará, más antes que después, y generará sinergias". Bestinver tiene dentro de su cartera nacional títulos como Sabadell (en la que ha incrementado exposición), Unicaja, Caixabank, Santander, Bankia y Bankinter.

Beltrán de la Lastra ha señalado el riesgo de iliquidez como el mayor que impera en los mercados y que "condiciona la construcción de carteras. De hecho, es clave para convertir un evento de mercado en una oportunidad de inversión". La necesidad de esperar se fundamenta en que "los activos están caros" y pone un ejemplo muy ilustrativo al señalar que "hay compañías baratas pero es como si a un caballo le faltara un ojo o una pata". Por tanto, no queda otra cosa que esperar puesto que "las oportunidades vendrán aunque no se si será en empresas extraordinarias a buen precio o en compañías decentes a un precio razonable".

El concepto de volatilidad, que actualmente se encuentra baja en los mercados "es un dato que no es real". A juicio del director de Inversiones de Bestinver, puesto que "es una medida de riesgo pésima y peligrosa". De hecho, señala que habrá recesión "pero no se cuando" por lo que destaca que hay que prepararse ya que "no sabemos predecirla" y señala las políticas monetarias de los bancos centrales como el "gran elefante".