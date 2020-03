De la Lastra y su legado en Bestinver: de suplir con éxito a Paramés a ser relegado

Beltrán de la Lastra pondrá fin, en otoño, a su relación con Bestinver tras cerca de seis años en la gestora propiedad de Acciona. El que fuera presidente y actual director de Inversiones de la firma recaló en la gestora a finales de septiembre de 2014 con la misión de suplir la salida de Francisco García Paramés, que provocaba todo un terremoto en el sector, y ha cumplido con buena nota.

De la Lastra fue 'director de estrategia europeas' en JP Morgan en Londres y gestionaba una cartera de 13.500 millones de dólares. Con su fichaje por Bestinver logró frenar la 'huida' de partícipes que sufría la firma y que provocó que algunos se fueran con parte de los antiguos gestores. Unos formaron Azvalor, como fue el caso de Álvaro de Guzmán y Fernando Bernard. Dos años más tarde, tras finalizar la cláusula de no competencia, sería el propio Paramés el que crearía Cobas.

Beltrán de la Lastra no solo logró recuperar el patrimonio perdido por Bestinver tras las salidas de numerosos inversores sino que ha dejado el montante en alrededor de 4.750 millones a cierre de enero, según datos de Inverco, que se disparará hasta los 6.500 millones con la integración de Fidentiis. El propio director de Inversiones destacaba en el día que hacía oficial su marcha que la gestora "entra en una nueva fase y es el momento de que de un paso atrás. Acciona tiene todo el derecho y legitimidad, pero creo que es el momento de reconocer un fin de ciclo para mí".

Los Entrecanales han decidido dar un giro de 180 grados a Bestinver y la compra de Fidentiis ha relegado a un segundo plano a Beltrán de la Lastra. ¿El motivo? El consejero delegado de la gestora, Enrique Pérez-Pla, fue nombrado CEO de Bestinver y eso, unido a la llegada de Tomás Pintó, de Pictet, en el área de bolsa internacional, de la que se encargaba principalmente Beltrán, hicieron que su rol dentro de la firma perdiera peso y dejara de ser presidente. Este movimiento no ha causado sorpresa en la industria de fondos, que barruntaba su salida después de que se produjeran estos cambios, según han explicado fuentes del sector a La Información, destacando el segundo plano al que había caído relegado.

Mira también De la Lastra dejará Bestinver en otoño después de 5 años tras integrar Fidentiis

De la Lastra concluirá cerca de seis años en la gestora y lo hará con buena nota. Tenía la misión de suplir la marcha de Francisco García Paramés y, si bien no mejora los resultados del fundador de Cobas, sí se queda a poca distancia de las rentabilidades del 'Warren Buffett español'. Los fondos de bolsa española de Bestinver se han disparado un 11,2% desde que recalara en la gestora (un 2,03% anualizado) y han batido a su índice de referencia, el IGBM, que ha caído un 21,3% desde entonces o, el equivalente, a casi un 4% anual. Por tanto, aventajaba a su 'benchmark' en casi seis puntos porcentuales al año.

Bate a Paramés en Cobas y Azvalor

La trayectoria de Paramés fue mucho más exitosa en términos de rentabilidad y frente a su índice de referencia, al que aventajaba en ocho puntos porcentuales, dos más que Beltrán de la Lastra al año. Al frente de los fondos de bolsa española obtuvo una rentabilidad media anual del 15,7% en sus 21 años, casi ocho puntos porcentuales más que el IGBM. Es decir, lograba una revalorización acumulada del 2.279,2% en los fondos de Bestinver, o lo que es lo mismo, multiplicar por 23 su valor liquidativo.

Beltrán de la Lastra también ha batido a sus grandes rivales 'value' en los últimos años. Ni Francisco García Paramés, al frente de Cobas, ni Álvaro de Guzmán, comandante de Azvalor, han logrado mejores resultados que los de Bestinver. El Bestinver Bolsa, su fondo de renta variable española, ha sucumbido a la crisis 'value' y cae un 1% en cada uno de los últimos tres años, mismo porcentaje de caída que el Bestinver Internacional. Por su parte, el Cobas Internacional está cerca de cumplir tres años y cae un 35,76% desde su nacimiento (-12% anualizado) mientras que el Cobas Iberia retrocede cerca de un 5% al año en cada uno de los últimos tres cursos. Por su parte, el Azvalor Iberia cae casi un 5,5% anual y el Internacional más de un 9%.

La salida de Beltrán de la Lastra se produce seis meses después de que la gestora de Acciona anunciara la compra de Fidentiis, que permitía a Bestinver absorber todas sus líneas de negocio (sociedad de valores, gestión de activos, mercado de capitales y fusiones y adquisiciones). El objetivo, recordado este miércoles, es claro: "consolidar el principal grupo financiero independiente del mercado español", tal y como señaló Enrique Pérez-Pla. Bestinver irrumpe así en el proceso de consolidación que vive el sector y fusionarán, bajo la figura de Pérez-Pla, las dos unidades de negocio (gestión de activos y banca de inversión).

De la Lastra contará con una cláusula de no competencia durante dos años tras su marcha, similar a la que tuvo Francisco García Paramés cuando decidía abandonar Bestinver. El director de Inversiones ha afirmado que "no he dedicado ni un segundo a pensar qué haré en otoño", aunque acabado dicho periodo es probable que vuelva a trabajar en España, descartando la opción del extranjero. Eso sí, lo que tiene claro es que los quince días siguientes a su salida de la gestora de Acciona los dedicará a hacer el Camino de Santiago.