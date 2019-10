Bestinver prevé fusiones entre los bancos si hay un Gobierno fuerte tras el 10-N

Bestinver ha hecho balance de los nueve meses del año. La gestora propiedad de Acciona ha constatado el cambio de tendencia que se está produciendo en el mercado y la recuperación que están experimentando algunas compañías 'value' que han estado muy penalizadas durante este curso. De hecho, el mercado comienza a apreciar cómo las empresas de ultracalidad cotizan a múltiplos "disparatados", según ha destacado Ricardo Cañete, responsable de Renta Variable Ibérica de la gestora.

Los bancos han acaparado la mayor parte de la presentación con periodistas. La gestora cuenta con posiciones en todos los bancos del Ibex 35, a excepción de BBVA, por una cuestión de presencia geográfica al contar con los riesgos de Turquía, México y EEUU, donde no ha logrado ser rentable. Una exposición elevada y una firma que sigue muy pendiente del sector, en el que espera fusiones a corto o medio plazo, "sobre todo si se forma un Gobierno fuerte" ya que los tipos bajos han venido para quedarse. De hecho, destacan que las compras podrían ser una fusión entre Sabadell y Bankia o que BBVA optara por comprar una de las dos entidades.

La gestora propiedad de Acciona ha ido rotando posiciones en sus carteras desde las más ligadas al comportamiento del bono a aquellas que cotizan más baratas. Por ejemplo; en su cartera ibérica ha reducido su exposición a Ferrovial o EDP mientras que ha optado por incrementar el peso en Indra, Ence, Bankinter o Caixabank. De la productora de celulosa Ricardo Cañete ha señalado que "incluso con el cierre de la planta de Pontevedra cotizaría a niveles atractivos y el riesgo a la baja es limitado".

En referencia a los bancos ha señalado la rentabilidad por dividendo tan alta que ofrecen, alrededor del 6%, que "no es descartable que pueda haber algún recorte de manera temporal si el crecimiento viene por debajo de lo esperado. La presión del regulador por reforzar el capital podría conducir a ello y el mercado incluso puede premiar dicha medida al verlo como un banco mucho más seguro". Sobre Bankinter, han destacado su poco riesgo inmobiliario y la rentabilidad de su negocio asegurador, a la vez que hacía hincapié en que "la valoración es alta, pero la calidad de la entidad también lo es".

Ricardo Cañete también ha mandado un mensaje a los inversores en general y a sus partícipes en particular: "hay que tener paciencia". El experto ha señalado que "esta situación también la vivimos en 2016, con miedo a la desaceleración, Brexit, tipos negativos... y después vinieron subidas en las bolsas". Además, ha destacado que "el riesgo no está en los beneficios de las compañías sino en el precio" y ha dado un ejemplo muy claro: "hay compañías a PER ocho o diez veces que es sostenible y no tienen un riesgo de negocio sino de volatilidad en precio".