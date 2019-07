La burbuja en las 'burgers veganas' de la NBA: capitaliza 35 millones por empleado

Beyond Meat no pisa el freno ni con sus productos ni con su rally en bolsa. Recientemente, la compañía famosa por sus 'burgers veganas' apadrinadas por estrellas de la NBA ha anunciado que lanzará un bacon vegetal que se une a sus hamburguesas y salchichas veganas. De hecho, es habitual ver en los hogares estadounidenses como el bacon forma parte de sus desayunos junto a los huevos, zumo o café.

Esta fiebre por el veganismo ha provocado que Beyond Meat sea una de las protagonistas en Wall Street. Su debut bursátil fue el 2 de mayo y su primer día de cotización hacia presagiar lo que pasaría después. Su precio de salida fue de 25 dólares y en su estreno multiplicaba por más de 2,5 veces su precio (163%) al cerrar en los 63,7 dólares. Casi dos meses después cotiza en los 222,86 dólares, es decir, ha multiplicado por nueve veces su precio y algunos de sus inversores más ilustres, como Bill Gates y Leonardo DiCaprio, se frontan las manos ante estas jugosas plusvalías.

Este rally ha provocado que su capitalización de mercado haya pasado de los 1.500 millones de dólares a los 13.400 millones. De hecho, hay un ratio que alerta sobre la posible burbuja en Beyond Meat: su capitalización por empleado. Este ratio estaba copado en los primeros puestos por las famosas 'FAANGs' ya que Netflix cuenta con uno de alrededor de 19 millones de dólares y la empresa fundada por Mark Zuckerberg, Facebook, es de 15 millones de dólares.

No obstante, el boom bursátil de Beyond Meat ha hecho que las 'burgers' veganas lideren este ranking en Estados Unidos ya que suponen 35 millones de dólares de capitalización por empleado al contar con 383 trabajadores a cierre del primer trimestre. Si dejamos al margen las tecnológicas por ser de otros sector, deberíamos remontarnos a McDonald's, uno de sus grandes rivales, con cada empleado teniendo cerca de 800.000 dólares de capitalización de mercado, casi 45 veces menos que la apuesta por la alimentación vegana.

Beyond Meat sabe que tiene que poner más carne en el asador si no quiere perder fuelle y cuenta con embajadores muy ilustres. Jugadores de la NBA como Chris Paul o Kyrie Irving son sus rostros más conocidos y ahora ultima, aunque sin fecha, el lanzamiento de su bacon vegetal. Algo que sabrá a bacon, tendrá aspecto de bacon, huele a bacon pero no es bacon, tal y como rezaba el eslogan de su 'burger vegana' de la que decían que 'tienen sabor a carne, aspecto de carne, huele a carne, pero no tiene carne'.

Los locales esperan la llegada de este bacon vegetal que permitiría ampliar la oferta vegana de multitud de establecimientos. Beyond Meat se vende en más de 7.500 locales de Estados Unidos y está disponible en grandes establecimientos con presencia más internacional como Whole Foods, Target, Safeway y Publix, a lo que se unen grandes distribuidores de alimentación.

Tim Hortons, propiedad de Restaurant Brands International, ha sido una de las grandes impulsoras de Beyond Meat. La cadena comenzó a ofrecer en sus desayunos la famosa salchicha vegana mientras que, hace pocos meses, decidía incluir las 'burgers' en algunos de sus menús. Jane Almeida, una de las portavoces de la firma, destacaba que "siempre escuchamos a nuestros clientes y ofrecemos una amplia variedad de productos en nuestros restaurantes".