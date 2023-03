Biden lanza un mensaje de tranquilidad a los depositantes estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de tranquilidad este lunes a los estadounidenses al recalcar que el sistema bancario del país "es seguro" y dejó claro a los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank que tendrán sus depósitos.

En una breve intervención ante la prensa un día después de que los órganos reguladores lanzaran un plan para proteger los depósitos del colapsado Silicon Valley Bank (SVB) y haber cerrado, el Signature Bank, Biden ha afirmado que "vuestros depósitos estarán ahí cuando los necesitéis".

El presidente ha subrayado que los gestores de esos bancos "serán despedidos" y confirmado, tal y como habían apuntado los reguladores la víspera, que los accionistas no estarán protegidos. "Si la FDIC se hace cargo del banco, las personas que lo administran ya no deberían trabajar allí ", ha apuntado el mandatario quien también ha apuntado que "los inversores no estarán protegidos. Se arriesgaron a sabiendas y cuando el riesgo falla los inversores pierden su dinero. Así es como funciona el capitalismo".

"Debemos reducir el riesgo de que esto suceda de nuevo", ha recalcado el mandatario, quien fue vicepresidente bajo el mandato de Barack Obama (2009-2017) en pleno Gran Recesión que estableció "duras exigencias" al sector bancario y que, en su opinión, retrocedieron en la del republicano Donald Trump (2017-2021).

Por ello, ha señalado que va a solicitar al Congreso y a los reguladores que endurezcan la regulación para reducir las posibilidades de que este tipo de colapso suceda de nuevo y para proteger los empleos y los pequeños negocios

"La conclusión es la siguiente: Nuestro sistema bancario es seguro. Vuestros depósitos están seguros. Haremos lo que tengamos que hacer", ha resumido Biden. El número dos de la administración estadounidense ha dejado claro que el dinero para asumir las pérdidas del SVB y del Signature Bank procederá de las tasas que los bancos ingresan al Fondo de Garantía de Depósitos.