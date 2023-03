El bitcóin se come al resto de criptoactivos tras los rescates y crisis bancaria en EEUU. 

Si existe algún activo que se haya beneficiado de la tormenta bursátil claramente es el bitcóin. El rey de la criptomonedas ha acelerado en las últimas dos semanas en un ‘rally’ que ha pillado desprevenido al mercado, que estaba imbuido por el pánico bancario. Esta moneda virtual se ha apuntado una subida de casi el 40% desde el pasado 9 de marzo, experimentado su mejor repunte desde 2021, y eleva su cuota sobre el total del mercado de las criptomonedas por encima del 46%, cuando a principios de mes rebasaba ligeramente el 41%.

El trasvase viene principalmente de criptomonedas minoristas, así como del USD Coin, vinculada al dólar estadounidense, que pasa de representar el 4% del mercado total a menos del 3%. Esta ‘stablecoin’ que busca su paridad con el dólar, aunque no se encuentre reconocida por el Gobierno estadounidense, sufrió un fuerte batacazo durante el fin de semana de la intervención de SVB Financial llegando a cotizar en los 0,9 dólares. La quiebra de Silvergate Bank, que se había convertido en uno de los prestamistas de referencia del sector, no había sentado buen precedente. Se trataba de la primera víctima del sistema bancario estadounidense y más en concreto desde la bancarrota de FTX que, desde su caída el pasado mes de noviembre, había visto cómo se producía una fuga masiva de depósitos.

Un día después llegó la intervención de SVB Financial, uno de los bancos de referencia de Silicon Valley a la que estaban expuestas CoinBase y Circle, propietarias del citado USC Coin con cuentas por valor de 3.300 millones de dólares. Tras el susto inicial, la respuesta de la FDIC (el fondo de garantía de depósitos estadounidense) en la que anunciaba que cubría todos los depósitos, insufló de optimismo al mercado reavivando la llama de las criptomonedas.

Así, pese a las dudas iniciales en el momento del colapso bursátil del citado SVB Financial, en las que estuvo a punto de perder la barrera de los 20.000 dólares sobre los que estaba asentada desde mediados de enero, esta moneda virtual ha logrado sacar fuerzas y ya mira hacia los 30.000 dólares. “Los inversores minoristas están buscando oportunidades donde pueden encontrarlas”, señala el analista de eToro, Simon Peters.

Aunque las criptomonedas operan al margen de la regulación, su comportamiento sí que está condicionado por lo que ocurre en la renta fija y variable. Parte de los inversores recurren a los créditos bancarios para comprar estas monedas, por lo que las decisiones de política monetaria y la inflación sí que influyen en su precio. Ahora que la Reserva Federal ha dejado caer que las subidas de los tipos de interés puede que estén llegando a su fin, “la presión sobre los criptoactivos disminuye, lo que las convierte en la clase de activos con mejor rendimiento en lo que va de año”, defiende Peters.

La divisa virtual arrancó el año partiendo de los 16.000 dólares, nivel que casi ha duplicado en tres meses, devolviendo al mercado ‘cripto’ por encima del billón de capitalización que perdió tras la crisis de Terra-Luna. Un movimiento que, según Peters, ha conseguido en parte por la liquidación de las posiciones cortas en futuros, que “añadió más presión compradora”. De llegar a superar la barrera de los 30.000 dólares se colocaría en máximos de julio de 2022. En esta línea, el Ethereum, la segunda moneda de referencia en el mundo 'cripto', también ha logrado avances significativos, con un acelerón que roza el 50% en lo que va de año.

Si bien Peters advierte de que aún está por ver el alcance de esta crisis financiera, “los inevitables ecos de 2008 han hecho que muchos anticipen un cambio en la suerte de los criptoinversores”, así como una reactivación del uso del bitcoin en particular. En cualquier caso cree que aún es “demasiado pronto” para saber si están fuera de peligro después del golpe de finales de 2022. Las acusaciones de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, pueden borrar de un plumazo el camino obtenido.