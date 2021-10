El bitcoin empuja a las cripto hacia un nuevo rally tras el 'respaldo' de Soros

El bitcoin no se da por vencido y tras unos meses en horas bajas vuelve a ser protagonista en el mercado con una subida acumulada de casi el 13% en lo que llevamos de semana y superior al 11% la semana anterior. La criptomoneda más utilizada roza el precio de los 55.000 dólares, marcando un nivel inédito desde mayo, y empuja al resto de monedas virtuales hacia un nuevo 'rally'. La situación no pasa desapercibida para los inversores y George Soros, legendario inversor de origen húngaro, ha hecho su irrupción que el mercado ha entendido como un respaldo en medio, todavía, de las críticas a este sector.

Este jueves, el precio del bitcoin se moderaba, pero la caída no echa al traste las subidas destacadas de los días anteriores. El miércoles subió un 7,5% y el martes un 4,5%. En total, en lo que llevamos de octubre gana casi un 23%. Las subidas apuntan a los 55.000 dólares, una cifra que no alcanzaba desde hace cinco meses, y le encarrila hacia sus máximos, que registró en el mes de abril. Respecto a los 64.000 dólares que logró entonces, ha perdido casi un 16% de su valor. No obstante, desde el inicio del año mantiene un repunte del 85,8%.

Pese a las subidas, desde sus máximos, la tendencia del cambio del euro frente al dólar ha variado con una revalorización de la moneda norteamericana, que gana atractivo, como consecuencia de las perspectivas de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) suba los tipos de interés antes que el Banco Central Europeo (BCE).

El resto de criptomonedas también se benefician de la tendencia alcista en el sector. La capitalización total del mercado supera de nuevo los 2 billones de dólares tras los varios vaivenes. Solo el valor del bitcoin supera el billón de dólares, por encima de la capitalización de, por ejemplo, Facebook. Pero más allá del bitcoin, el ethereum, y el binance coin, la segunda y tercera 'cripto' por capitalización, también son las que mayor avance registran. De hecho, el ethereum supera los 3.500 dólares, también en camino de su récord de 4.300 dólares.

Pese a las subidas,

Las últimas subidas coinciden con el anuncio de que el multimillonario inversor George Soros ha comprado bitcoins. El 'hedge fund' Soros Fund Management posee "algunas monedas... pero no muchas", según confirmó Dawn Fitzpatrick, directora ejecutiva y directora de inversiones de la 'family office' en Bloomberg. Sobre el motivo de esta compra, afirmó que no lo veía "solo como una cobertura de inflación", sino que "ha cruzado el abismo hacia la corriente principal".

Antes de este repunte, el precio se tambaleó tras la decisión de China de prohibir todas las actividades relacionadas con las criptomonedas, una medida que afecta tanto a la inversión como a los pagos y a la actividad publicitaria. Sin embargo, estas caídas quedaron atrás apoyadas por la calma que trajo la afirmación del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, de que no pretende prohibir las criptomonedas. Durante una comparecencia en el Senado, defendió que es apropiado regular el mercado 'cripto' para que tengan una mayor supervisión, pero rechazó que fuera a limitarlas.

Cada vez más grandes inversores y reguladores reconocen el potencial de las criptomonedas, aunque las dudas sobre sus riesgos permanecen. En un reciente informe, Bank of America (BofA) advirtió de los riesgos regulatorios de esta inversión que impactan en su crecimiento, pero reconoció que el mercado de criptoactivos ha alcanzado demasiado tamaño como para ser ignorado. En ese sentido, apuntó a que podría formar "una clase de activos completamente nueva". En su opinión, la incertidumbre regulatoria es "el mayor riesgo a corto plazo", aunque también "puede impulsar una mayor participación de los inversores a largo plazo una vez que se establezcan las reglas del juego para los activos digitales".

El BdE cuestiona la "propuesta rupturista" de El Salvador

Justo hace un mes El Salvador se convirtió en el primer país en aceptar el bitcoin como moneda de curso legal. El Banco de España analizó este caso, destacando entre las conclusiones la baja inclusión financiera en el país y que "entraña riesgos importantes" para su economía. Así, señala que se trata de una "incógnita" la capacidad del mercado para desarrollar y satisfacer las necesidades de los usuarios, así como de diseñar productos innovadores alrededor de los criptoactivos. Y añade que la "adopción del bitcóin como moneda de curso legal es una propuesta rupturista rodeada de polémica".

Pese a ello, hay varios países que están dando pasos para normalizar o potenciar el papel de los criptoactivos en sus economías. Por ejemplo, Panamá, que busca favorecer un mayor empleo de las 'blockchains' en sus sectores público y bancario, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a este tipo de activos y atraer así inversión extranjera.