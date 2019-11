Bankinter, Renta 4, XTB... los brókeres buscan más clientes en el Black Friday

El Black Friday ya ha llegado. Basta con dar un paseo por cualquier barrio de una gran ciudad o con navegar por internet para darse cuenta de que casi todas las empresas han lanzado sus promociones comerciales adelantándose a este viernes, 29 de noviembre, último viernes de mes y el que tradicionalmente era el día en que se celebraba el Black Friday. Además, a esta semana de promociones han incorporado otra celebración más, el Ciber Monday, y el periodo ya se ha rebautizado como la Black Week.

Estas promociones no son solo cosa de sectores como la tecnología, moda o turismo sino que está presente en todos. Santander, Bankia o ING son los bancos que se han lanzado con sus 'ganchos' comerciales para atraer clientes pero los brókeres tampoco se han quedado quietos y han decidido poner a sus equipos de marketing y publicidad manos a la obra en un sector que está en ebullición a un lado y otro del Atlántico, tras la compra de TD Ameritrade por Charles Schwab por 23.600 millones de euros y las comisiones cero anunciadas por muchos de ellos en las últimas semanas.

En nuestro país, los brókeres han decidido atraer algún nuevo cliente y también han lanzado sus ofertas de cara al Black Friday o al Ciber Monday. Bankinter ha sido uno de ellos ya que el bróker de la entidad dirigida por María Dolores Dancausa ha decidido rebajar sus comisiones para comprar acciones durante esos días y baja el viernes desde 20 a 5 euros la comisión de compra/venta en el NYSE y el lunes para el Nasdaq, con el matiz de que se aplicarán exclusivamente a operaciones realizadas a través de internet o móvil por importes inferiores a 40.000 dólares.

El bróker de Renta 4 ha seguido los pasos de su 'rival' pero en esta ocasión no se ha centrado en el Black Friday sino en el Cyber Monday, por lo que este lunes regala 10 acciones de Renta 4 Banco por realizar una aportación, a través de transferencia o traspaso, que sea igual o superior a los 6.000 euros. No obstante, se debe tener un compromiso de permanencia de un año sin poder vender dichos títulos.

XTB, otro bróker inscrito en la CNMV que opera en nuestro país, ha lanzado una nueva campaña para el Black Friday. Esta promoción no consiste en la rebaja de comisiones sino que la compañía dejará acceder a sus vídeos exclusivos 'premium' de su plataforma xStation durante una semana y seguir así toda la actualidad de los mercados en directo que realiza la firma.

Si bien no es bróker, Fonditel también ha apostado por el Black Friday. La gestora de planes de pensiones de Telefónica dará una tarjeta regalo de 50 euros de El Corte Inglés si se realiza una suscripción, aportación y/o traspaso externo en planes individuales y/o fondos de inversión que supongan un incremento mínimo de 2.000 euros en tu saldo global. Por el contrario, si supera los 10.000 euros el cliente recibirá una suscripción de 100 euros en participaciones de Fonditel Lince clase 'A'.

Otros brókeres, que el año pasado lanzaban distintas promociones de cara al Black Friday, han optado por no realizar ninguna campaña de promociones. Por ejemplo, SelfBank apostaba en 2018 por poner comisiones cero a las compras de acciones en los mercados NYSE y Nasdaq de Estados Unidos durante una semana. No obstante, el banco dirigido por Javier Marín no cuenta con ninguna promoción a través de su pagina web.

Estas acciones promocionales se producen en un momento en el que el sector de brókeres de bolsa está de actualidad. Por un lado, al otro lado del Atlántico son varias firmas las que han optado por las comisiones cero para operar en Wall Street mientras que el lunes de esta semana Charles Schwab compra TD Ameritrade por 23.600 millones de euros, que supone la unión de dos grandes brókeres en Estados Unidos.