BlackRock apunta a salud y energía para lidiar con el 'aterrizaje forzoso' en 2023

Navegar por los mercados en 2023 exige un nuevo manual de inversiones. Según BlackRock, la gestora con más dinero bajo gestión del planeta con cerca de 9 billones de dólares, el esquema debe centrase en dos áreas en el próximo ejercicio: el sector de la salud y el de la energía. Esta nueva era se caracteriza por una mayor volatilidad y por recesión. “No vemos un aterrizaje suave como un resultado realista o probable para 2023”, explica Jean Boivin, director del BlackRock Investment Institute. “Para reducir la inflación, se necesita una crisis económica”, prevé.

Esa es la razón por la que BlackRock está infraponderado en acciones de los mercados desarrollados a corto plazo (de seis a 12 meses), ya que las expectativas de beneficios empresariales aún no reflejan completamente una recesión, en su opinión. La entidad, en cambio, está sobreponderada en acciones a largo plazo porque cree que “el rendimiento general de la bolsa será mayor que el de los activos de renta fija durante la próxima década”.

“Los inversores deberán mantenerse alerta en 2023, ajustando las carteras según sea necesario”, dice BlackRock. “Estamos en este nuevo régimen de mayor volatilidad macro y mayor volatilidad del mercado y, a diferencia de años anteriores de publicación de perspectivas globales, no estamos posicionando como diferentes escenarios, sino que tenemos que ser muchos más ágiles al hacer ajustes de carteras”, expone Wei Li, estratega jefe global de inversiones de la casa.

Tony DeSpirito, director de inversiones de EEUU y gestor principal de carteras de acciones de dividendos de la firma, asegura que los inversores deben permanecer invertidos, pero “de manera resistente”. A largo plazo, las acciones generan la mejor rentabilidad en términos de creación de riqueza. La buena noticia, en este sentido, sería que los múltiplos se han contraído mientras que las ganancias se han mantenido sólidas.

“Lo que eso me dice es que las acciones de hoy están a la venta, o son mejores que a principios de año. Entonces, si tuviera que hacer una perspectiva de cinco años sobre cuál debería ser la rentabilidad esperada, cuanto menor sea el múltiplo inicial, mayor será el rendimiento esperado”, ahonda el experto

Sector salud como lo más “estable”

El desafío que supone invertir en acciones, comenta, es que “se predice” una recesión, ya que los bancos centrales están en camino de endurecer demasiado la política monetaria mientras buscan controlar la inflación y, por lo tanto, existe un riesgo en la parte de los beneficios empresariales.

DeSpirito favorece un enfoque de estabilidad y solidez en la construcción de la cartera, con acciones cíclicas en una parte y acciones estables en el otro, y aunque por lo general mantiene un equilibrio importante, ahora se inclina hacia el de la estabilidad. De los tres sectores más sólidos (servicios públicos, atención médica y materias primas), el de la salud es el mejor posicionado a largo plazo dada la demografía de una población que envejece, en su opinión.

"La perspectiva de la demanda de atención médica a largo plazo es bastante fuerte y esta ha crecido de manera bastante constante como porcentaje del PIB, mientras que las materias primas y los servicios públicos se han reducido como porcentaje del PIB porque estamos gastando en otras cosas”, destaca. Además, si bien los tres sectores son bastante resistentes durante una recesión, “los datos muestran que las ganancias del sector de la salud son un poco más resistentes, por lo que hay una ligera ventaja para este segmento. Las valoraciones realmente favorecen la atención médica".

El momento de la energía sigue vivo

En el lado cíclico, DeSpirito favorece la energía y las finanzas sobre las industriales debido a los fundamentos y las valoraciones. En cuanto a las acciones energéticas, explica que los beneficios han aumentado más que los precios de las acciones y que las principales compañías petroleras estadounidenses cotizan entre 10 y 12 veces los beneficios, mientras que las compañías europeas cotizan a aproximadamente la mitad de los múltiplos de sus homólogas estadounidenses.

“Si observas la combinación de negocios, simplemente no es tan diferente. Y ciertamente no lo suficiente como para justificar ese tipo de brecha. En última instancia, se trata de recopilar los flujos de caja (…) Y esas empresas, en promedio, diría que están más avanzadas en la transición, ya sea eólica o de biogás, etc. Entonces, creo que deberían tener una mejor perspectiva a largo plazo y están en unas valoraciones mucho mejores”, concluye.