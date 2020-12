BlackRock decanta la balanza por EEUU frente a Europa debido al peso bancario

BlackRock ha realizado su análisis de previsiones económicas para el próximo curso. La mayor gestora de fondos del mundo ha dado un pequeño 'giro' en su estrategia de cara a 2020 ya que en el debate entre EEUU y Europa ha decantado la balanza hacia Wall Street debido, principalmente, a la composición de sus índices ya que predomina el corte tecnológico y sanitario frente a un Viejo Continente con fuerte peso, aún, de los bancos.

Por sectores, Manuel Gutiérrez-Mellado, responsable del Negocio Institucional de BlackRock para España, así lo ha destacado en la presentación de sus perspectivas para 2021 ya que "tenemos una mayor preferencia por Estados Unidos puesto que hay distintos sectores para jugar esta recuperación como los cíclicos, el tecnológico o el de salud". Por el contrario, son menos optimistas con Europa debido a que "la dependencia del sector financiero lastrará algo a los índices y hay ciertas barreras al crecimiento".

Sobre nuestro país destacan que en renta fija están 'sobreponderados' pero en renta variable la estructura de nuestro mercado es un gran desincentivo. "En España uno de los grandes problemas es el tamaño y la liquidez de las compañías. Como nuestro volumen agregado es significativo no podemos entrar en determinadas posiciones del Ibex por su tamaño o liquidez y por eso pasan más desapercibidas ya que no hemos podido invertir".

Manuel Gutiérrez-Mellado ha destacado los puntos clave que la gestora ha identificado para 2021. Un próximo año para le que pronostican una recuperación económica "rápida y pronunciada", que ha acelerado tendencias estructurales que ya estaban ahí pero que no hubieran emergido de forma tan violenta. No obstante, "habrá que ver cuánto daño irreversible queda en la economía, que creemos que no será muy grande".

El responsable del Negocio Institucional de BlackRock ha destacado los cuatro grandes focos que ha puesto de manifiesto la irrupción de la Covid-19 en la economía y los mercados. "La pandemia ha puesto de manifiesto los temas sociales y de gobernanza para ver quién está preparado para liderar esta nueva normalidad. El segundo es una mayor desigualdad económica y social. Hay una aceleración de riesgos geopolíticos y un paso atrás en el movimiento de globalización y el cuarto es que vemos una mayor coordinación de políticas fiscales y monetarias, sin signos de fatiga".

El directivo ha señalado que "hay un nuevo orden de inversión". Por tanto, aconseja a los inversores que revisen sus carteras en un contexto en el que la renta variable está en una situación y la renta fija en otra. "Todo esto tendrá un impacto en los retornos de cara a cumplir sus objetivos en el largo plazo". La situación ahora es "más complicada" ya que los bonos soberanos han perdido su protagonismo y no aportan ni rentabilidad ni diversificación.

Por tanto, BlacRock recomienda "diversificar más e, incluso dentro del propio país, ser mucho más selectivo". Dentro de las mejores oportunidades estaría China ya que "creemos que jugará un papel relevante y estamos sobreponderados. Además, aconsejan también Asia ex-Japón ya que "han encarado antes el impacto del coronavirus".

De cara a 2021, se muestran más 'proriesgo' aunque a largo plazo la visión es algo más neutral. "Las valoraciones no son baratas y crecer resultados o dividendos es difícil de manera generalizada pero, en esa visión de más largo plazo, tenemos preferencia por los emergentes. A corto plazo merece más la pena tener esa posición táctica en renta variable debido a esa recuperación en 'V' ya que la vacuna ha sido un punto de inflexión para quitar ciertos riesgos importantes. Por tanto, recomendamos también sectores cíclicos con nombres de calidad".