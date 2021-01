El estallido de Pharmamar con Aplidin

Con una subida del 21,48% en la sesión, sin duda, tenemos a una de las protagonistas de la jornada en las acciones de Pharmamar. Su medicamento oncológico Aplidin (plitidepsina) sigue a la carrera por convertirse en un remedio terapéutico contra el Covid-19. Un artículo en la revista Science recomendando su uso terapéutico como antiviral ha aupado la cotización y le ha hecho romper una zona que podía ser de resistencia. Esta zona es la media de 200 sesiones que, por supuesto en la jornada de hoy ha dejado por debajo del precio, una acción positiva que nos hace pensar en que el precio puede continuar con la clara tendencia de fondo alcista.

El medicamento sin duda tiene unas características interesantes, dado que reduce la carga viral, incapacita al virus para reproducirse y hace que no cree resistencia. Sin duda, un argumento para pensar en que puede ser un buen aliado para ganar a la pandemia. No es la primera vez que vemos que un movimiento de estas características no se mantiene en el tiempo, pero podemos trazar niveles interesantes y de posible giro en esta volátil acción. En el vídeo vemos los niveles y los analizamos con detalle.