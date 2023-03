La Bolsa española mira de reojo a Credit Suisse por su conexión con SIX Group

Credit Suisse (CS), el banco que ahora está en el disparadero de los mercados, tiene una conexión especial y una presencia poco conocida pero muy relevante en dos de ellos. Es accionista de referencia de SIX Group, el gestor de la Bolsa de Zurich, que a su vez es el dueño desde hace tres años de Bolsas y Mercados Españoles (BME), la empresa propietaria de las plazas bursátiles de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Esa conexión con las infraestructuras de bolsa españolas se articula en una posición en el consejo de administración de SIX, además de los rendimientos en forma de dividendos de su participación del 15% en el capital, según los últimos datos disponibles. Se trata de uno de los activos más relevantes en el balance de CS al que podría recurrir en caso de necesidad, tal como hizo en octubre con el 8,6% que le quedaba de Allfunds por unos 380 millones.

La inversión de CS en SIX Group (BME) -que pese a ser una bolsa no cotiza y no está sujeta a normas de transparencia del propio mercado- estaría valorada entre 700 y 1.000 millones de euros, después de la revaluación de sus acciones realizada en los dos últimos años. Forma parte del plan de reestructuración y recapitalización que diseñó el año pasado tras la ampliación de 4.000 millones de euros que CS completó en diciembre de inversores cataríes y saudíes, que poseen cerca del 25% de su capital.

La entidad suiza es el segundo mayor socio de las Bolsas de Suiza y España por detrás de UBS, que mantiene algo menos del 18% de la propiedad. El resto de lo reparten las cajas de ahorro suizas y diversas entidades extranjeras que operan en el país centroeuropeo. Hasta 120 instituciones financieras poseen alguna participación, entre ellas, Raiffeisen Schweiz (5,5%), Julius Baer (3,3,%) y Zúrcher Kantonalbank (3,3%).

Ahora su presencia en el grupo hispanosuizo de infraestructuras bursátiles puede estar vista para sentencia, según aseguran fuentes financieras a 'La Información', debido a que el banco está luchando por su supervivencia y tiene necesidades de hacer caja desde cualquier rincón de su balance. Desde el operador de bolsa española declinaron hacer comentarios sobre la hipotética repercusión para la empresa de esta crisis.

Credit Suisse está en espera de que se concrete el plan de apoyo público de su banco central SNB en forma de inyecciones de liquidez que devuelvan la confianza en la entidad, pero también del regulador suizo Finma, dándole más flexibilidad para afrontar su difícil situación que le llevó el miércoles a registrar la mayor caída en bolsa de su historia. Los seguros de impago (CDS) sobre la deuda a 1 año se dispararon hasta los 3.700 puntos ante la avalancha de inversores buscando protegerse ante una potencial quiebra del banco como las ocurridas la semana pasada en EEUU con el SVB.

La participación del 15% está repartida en dos filiales de CS (su gestora de fondos y su filial bancaria suiza) con el objetivo de que le consuma menos capital regulatorio, según la entidad. Por otro lado, Credit Suisse dijo el año pasado que buscaba realizar un 'spin-off' en torno a su división de banca de inversión rescatando la marca CS First Boston con la que fue una de las principales firmas de Wall Street. El proyecto ha sufrido un duro revés en marzo por las deficiencias en cumplimiento normativo (compliance) que le han situado en el punto de mira de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EEUU tras la presentación tardía de su informe anual de 2022.

Visto bueno de Moncloa a la operación suiza

Junto a UBS, Credit Suisse respaldó, financió, avaló y lideró en 2020, en plena pandemia, la toma de control de Bolsas y Mercados Españoles (BME) por parte de SIX Group con una opa de 2.800 millones de euros. Los dos bancos suizos coparon tanto la operativa en bolsa como el préstamo puente con el que la Bolsa de Zurich adquirió a las de Madrid y Barcelona.

Paradójicamente, la operación corporativa contó con todas las bendiciones el filtro a la inversión extranjera del Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia de 2020. Solo unos meses, Moncloa había levantado el escudo 'antiopas' intensifica el escrutinio sobre los llamados sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, tecnología o industria, entre otros. Pero el cambio de dueños de los mercados españoles de bolsa, deuda y derivados contó con el plácet de la ministra Nadia Calviño, la CNMV y la CNMC.

Desde entonces, el accionista de referencia de SIX Group y BME ha protagonizado algunos de los escándalos más sonados en el sector financiero y ha sufrido el impacto de colapsos tan relevantes como el de la financiera Greensill o Archegos. Además, Credit Suisse ha emprendido varios planes de despidos masivos y ha visto cómo se abrían amplias grietas de gobernanza corporativa que le han abocado rehacer su cúpula directiva varias veces.

El pasado 9 de febrero, el banco presentó sus resultados anuales de 2022 volviendo a evidenciar sus problemas para ser rentable, retener a los clientes tanto en los depósitos como en banca privada o gestión de activos, una situación que le ha llevado a la difícil posición que atraviesa ahora. Credit Suisse perdió en el cuarto trimestre (octubre-diciembre) 1.320 millones de francos suizos (1.337 millones de euros) por el impacto de la venta de Allfunds, unas pérdidas que se dispararon hasta 7.300 millones en el año.