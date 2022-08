La bolsa de Moscú reabre el mercado de bonos a inversores de países no hostiles. 

La bolsa de Moscú ha reabierto este lunes de manera parcial la inversión en el mercado de renta fija, después de haber permanecido cerrado desde finales de febrero tras el comienzo de la invasión de Ucrania, aunque únicamente podrán realizar transacciones los inversores de países no hostiles, además de las personas físicas y jurídicas que actúen en beneficio de entidades rusas. "La bolsa de Moscú proporcionará a clientes no residentes de países que no son hostiles, así como a no residentes cuyos beneficiarios finales sean personas físicas o jurídicas rusas, poder realizar transacciones en el mercado de bonos", ha anunciado el gestor del mercado ruso.

Según apunta la cadena británica 'BBC', es probable que China y Turquía se encuentren entre estos países no hostiles, ya que no han impuesto sanciones contra Rusia. Rusia cerró sus mercados de acciones y bonos después del comienzo de la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. En el mes de marzo, el mercado moscovita comenzó una reapertura gradual que se limitó a los bonos emitidos por el Gobierno ruso, mientras que el mercado de acciones reabrió a finales de ese mes.

En esta reapertura intervenida, se establecieron amplias limitaciones como un horario reducido de negociación, la prohibición de las posiciones cortas y el veto a la venta de los inversores extranjeros, medida esta última que ahora levantan. El mercado bursátil ruso ha sufrido varias sanciones a raíz de la invasión rusa, entre las que se encuentra la exclusión de la Federación Mundial de Bolsas (WFE, por sus siglas en inglés), que suspendió a sus miembros y afiliados rusos después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Cabe recordar que el día del inicio de la guerra los 33 valores que cotizan en el Moex se dejaron perdieron casi 67.591 millones de euros y cuyas acciones están en su mayoría en manos de los hombres más ricos del país. El derrumbe del pasado 24 de febrero fue histórico con caídas de casi el 39,44% para el índice RTSI, denominado en dólares, y del 33% para el índice MOEX, denominado en rublos. Así, la capitalización bursátil del primero pasó de 192.500 millones de dólares (casi 171.400 millones de euros) a poco más de 116.600 millones (cerca de 103.800 millones de euros). Las grandes compañías de la bolsa están controladas por empresarios muy vinculados al régimen Putin. Muchos de ellos han hecho su fortuna a partir de las privatizaciones tras la disolución de la Unión Soviética, y han visto incrementado su valor con el crecimiento de las compañías.