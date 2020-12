Las bolsas necesitarán más tiempo de tipos ultra-bajos para seguir de fiesta

La economía europea se ha deteriorado desde la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) y el mercado espera que la entidad anuncie en diciembre mayores medidas de estímulo. Por su parte, la Unión Europea ha comenzado a emitir bonos propios en el marco del programa de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE, por sus siglas en inglés) para respaldar al mercado laboral de los estados miembros del bloque. ¿Cómo afecta la política de tipos bajos a las rentabilidades?

En primer lugar, gracias a que las noticias sobre varias vacunas con altas tasas de eficacia han impulsado el optimismo de los inversores respecto a las perspectivas económicas a largo plazo, es probable que las crecientes tasas de infección sigan sin afectar demasiado al panorama económico durante el próximo trimestre. “En Europa, los confinamientos permanecen vigentes en varios países a diversos grados hasta buena parte de noviembre de 2020 y han influido mucho en las estimaciones del PIB del cuarto trimestre”, comenta Lidia Treiber, directora de análisis en WisdomTree.

Correlación bolsas y tipos reales. (DWS) Nerea de Bilbao (Infografía)

En la subasta de bonos de la UE emitido en noviembre de 2020, hubo una gran demanda por parte de la comunidad inversora y simboliza una de las mayores transacciones supranacionales de la historia. “A medida que aumente la cantidad de emisiones de bonos de la UE en los próximos años, la UE podría convertirse en un nuevo actor importante en el mercado”, expone Treiber a modo de contexto.

En este sentido, llevado al terreno de la bolsa, tras el devastador desplome bursátil de marzo, la contundente recuperación de los precios de los activos de riesgo pilló a muchos por sorpresa. Las acciones, que avanzaron con fuerza durante el verano, se tomaron un respiro en septiembre y octubre, para después proseguir con el rally en noviembre. El índice MSCI World ganó un 11,9% en el mes, lo que convierte a noviembre de 2020 en el segundo mejor mes para las acciones globales desde 1970: el índice solo registró una ganancia mensual mayor en enero de 1975.

Más allá de los beneficios empresariales: el dinero barato

La fortaleza de los mercados de renta variable responde en parte a esa mejora de las perspectivas económicas, que ha provocado una notable revisión al alza de las expectativas de beneficios para 2021 (eso sí, desde los bajos niveles de este año).

No obstante, el aumento de las estimaciones de beneficios no ha sido el único factor de impulso de la renta variable. Las valoraciones también han aumentado. “Podríamos argumentar que, en las primeras fases de un ciclo económico, la perspectiva de una recuperación de los beneficios suele reflejarse en unos múltiplos de valoración más altos y, sobre todo, en una ratio precio-beneficio (PER) más elevada”, repasa Thomas Bucher, equity strategist en DWS.

Eso sí, incluso atendiendo a ese criterio, las estimaciones de beneficios de consenso para 2021 sugieren que las valoraciones de la renta variable superan con creces sus medias históricas.

El mercado de bonos nos puede dar pistas sobre el porqué de esta situación. En los últimos años se ha dado una interesante correlación inversa entre las valoraciones de la bolsa estadounidense y las rentabilidades reales de los bonos gubernamentales (es decir, las rentabilidades nominales ajustadas por la inflación esperada).

“Las bolsas, especialmente en Estados Unidos, necesitan alimentarse de tipos de interés bajos para seguir aumentando su recorrido al alza, ya que, con el elevado endeudamiento corporativo el aumento de los beneficios empresariales no sería suficiente como para justificar un incremento del rally”, analizan los expertos de RBC Capital.

“Es importante no confundir correlación con causalidad, pero, en este caso, creemos que hay motivos para sospechar que existe una relación causal”, dicen desde DWS. Bucher expone que la acusada reducción de las rentabilidades de los bonos ha llevado a muchos inversores a buscar alternativas y a decantarse por otras inversiones de mayor riesgo, lo que nos permite identificar los dos principales riesgos para la continuación del buen comportamiento bursátil.

El primero es, obviamente, que la recuperación económica se consolide, lo que dependerá en gran medida de que dispongamos rápidamente de vacunas eficaces y seguras a gran escala. El segundo es que los tipos de interés reales no aumenten. Los bancos centrales pueden contribuir a ello, si mantienen los tipos de interés nominales en niveles bajos y permiten que aumenten las expectativas de inflación.

“Estamos convencidos de que los tipos de interés seguirán bajos durante al menos un año (nuestro horizonte de previsión), por lo que hemos decidido reducir nuestra estimación para la prima de riesgo de la bolsa”, asegura Bucher. A su vez, esto se podría traducir, según el experto de DWS en objetivos de PER más altos, al menos para el próximo año.