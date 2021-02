Las bolsas europeas reciben con subidas la llegada de Draghi al gobierno italiano

Con fuertes subidas, así reciben los futuros en Europa la llegada al Gobierno de Italia del que fuera presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, para formar un ejecutivo tecnócrata que fue anunciada anoche. Las subidas más fuertes en la preapertura las registra la Bolsa de Milán, cuyo principal índice, el Ftse Mib, se anota alrededor del 3% hasta los 22.690 puntos, en la que sería su mayor alza desde el pasado 9 de noviembre, cuando los mercados se disparaban alentados por las buenas noticias en torno a las vacunas contra el coronavirus.

Las alzas rondan el 0,8% en el caso del Ibex 35, donde hoy además los inversores estarán pendientes de la reacción a las cuentas del Banco Santander, que ha cerrado el peor ejercicio de su historia a causa de la crisis generada por la pandemia. Las subidas son algo inferiores en el caso de Fráncfort, París y Londres.

En el mercado secundario de la deuda también se aprecian movimientos relacionados con la llegada de Draghi, un hombre respetado por su papel decisivo para encarar la última crisis financiera y de deuda soberana en Europa desplegando estímulos sin precedentes al frente del Banco Central. La prima de riesgo italiana se reduce al filo de los 112 puntos básicos, su nivel más bajo desde el pasado 11 de enero.

El sobrecoste que Italia paga por emitir deuda en relación a lo que exige Alemania se ha hundido un 60,28% desde los 282 puntos básicos que llegó alcanzar el 17 de marzo del año pasado, cuando la primera ola del virus azotaba al país, el primero europeo en verse afectado por la cepa original de Covid-19. En el caso de España, el riesgo país se reduce esta mañana hasta los 59,5 puntos básicos, con la rentabilidad del bono de referencia bajando hasta el 0,104%.

Desde la gestora Renta 4 consideran que tras la la falta de éxito del ex - primer ministro Conte después de dos rondas de negociaciones para reeditar su Gobierno, la opción de Draghi sería bien recibida por el mercado, dado su demostrado buen hacer (su 'whatever it takes' evitó la crisis de deuda del 2012), y "podría permitir recuperar la estabilidad política italiana evitando la celebración de elecciones anticipadas y evitando la llegada al poder de Salvini (Movimiento Cinco Estrellas)". En lo que respecta al euro, la divisa comunitaria corrige ligeramente al entorno de 1,2032 unidades por dólar.

En la misma línea van los comentarios de Link Securities, que pone en valor este "giro inesperado" en la crisis política que atraviesa el país. "Entendemos que los inversores acogerán de forma positiva esta elección y la posibilidad de que se forme en Italia un Ejecutivo menos político e ideológico y más técnico y orientado a la gestión", apunta su responsable de Análisis, Juan J. Fernández-Figares.