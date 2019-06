El boom por las 'burgers' veganas sigue en bolsa pese a la cautela de los bancos

Beyond Meat va camino de ser la revelación de 2019 en Wall Street. El productor de alimentos veganos, sobre todo hamburguesas, se dispara con fuerza desde que debutara en bolsa y está cerca de obtener el galardón a compañía 'revelación' que podría otorgarle cualquiera de sus padrinos de la NBA como Chris Paul, Kyrie Irving o Victor Oladipo, entre otros rostros famosos del baloncesto estadounidense.

La compañía debutaba en el parqué el 7 de mayo de este año y en menos de un mes su precio se ha quedado muy desfasado. Salía al parqué con un precio de 25 dólares por título y está a las puertas de alcanzar los 100 dólares, lo que le permitiría multiplicar por cuatro su precio en menos de un mes, gracias a que cotiza en los 98,59 dólares. De hecho, ya capitaliza en bolsa más de 5.690 millones de dólares (5.105 millones de euros), similar al de compañías españolas como Acciona o Colonial.

Beyond Meat contaba con un gran cartel para protagonizar un debut esperanzador. El fabricante de productos veganos ya contaba con inversores de reconocido prestigioso como Bill Gates, fundador de Microsoft, o actores de la talla de Leonardo Di Caprio. Además, uno de los que celebran este rally bursátil es el fondo de capital riesgo Kleiner Perkins, que cuenta con una participación alrededor del 13%.

La compañía ha decidido no pisar el freno y expandir fronteras. De hecho, Beyond Meat se ha aliado con el productor de carne holandés Zandbergen World's Finest Meat, que fabricará los productos veganos de la empresa estadounidense en su nueva instalación que tiene en Holanda, que representa casi el 40% de las ventas totales que se realizan en europea de este tipo de productos. No obstante, la debutante en Wall Street podría hacer frente a ciertos problemas a corto plazo ya que la Unión Europea se plantea prohibir el uso de palabras como carne o hamburguesa a los productores de carne de origen vegetal.

La oleada de compras por parte de los inversores ha provocado que, gracias a la elevada demanda, su precio se haya disparado por cuatro en menos de un mes. No obstante, los grandes bancos de inversión en Estados Unidos llaman a la cautela ya que la acción 'ha corrido' tanto que sus precios objetivos se sitúan por debajo del de cotización (no tendría recorrido alcista) e incluso algunos no recomiendan 'comprar' sino 'mantener' sus títulos. Claro síntoma de que tal vez sea mejor esperar a una caída para volver a entrar.

Los más optimistas con Beyond Meat son JP Morgan, que recomiendan 'acumular' y le otorgan un precio objetivo de 97 dólares. Ken Goldman, analista del banco de inversión, destacaba en su informe de análisis que "tiene un potencial de crecimiento enorme", aunque ya podría haberse reflejado en la evolución de la acción dado el potencial que tiene la carne de origen vegetal". De hecho, va más allá al señalar que "es una compañía disruptiva que ofrece un producto diferencial y apuesta por la innovación, por lo que el potencial de su crecimiento está subestimado".

Por su parte, Bank of America llama a la cautela. Bryan Spillane, su experto, ha destacado que pese a que "los datos sobre tendencias de búsqueda, publicaciones en redes sociales y pedidos de restaurantes sugieren un fuerte interés por la carne de origen vegetal" se enfrenta varios riesgos de inversión en el futuro como pueda ser la "dificultad para abordar la creciente demanda, los precios más altos respecto a la carne tradicional y la elevada competencia que puede surgir a medio plazo".

En Credit Suisse están los menos optimistas ya que solo le otorgan una recomendación 'neutral' y un precio objetivo de 70 dólares, es decir, podría caer cerca de un 30%. ¿El motivo? Robert Moskow, experto del banco, señala en su informe, el riesgo a corto plazo para empresas que se encuentran todavía en fase inicial ya que la mayoría tienen en cuenta su crecimiento para los próximos seis años.