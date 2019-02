Borrón y cuenta nueva: la exsicav de Ajram deja los 'chicharros' tras su salida

Josef Ajram abandonaba su sicav, Ajram Capital, meses antes de que liquidara su empresa de venta de ropa deportiva 'Where is The Limit SL', tras los números rojos de ambas sociedades. En el caso de la sociedad de inversión de capital variable, la gestión recaía en Link Securities, que ha realizado un cambio claro y evidente en su política de inversión, huyendo de la alta volatilidad de algunos 'chicharros'.

Durante el mes de octubre Josef Ajram dejó de gestionar la sicav y Link Securities pasaba a hacerlo directamente por delegación. La sociedad de valores independiente ha realizado numerosos cambios que se encaminan a una misma dirección: ganar peso en los 'blue chips' o compañías de mediano tamaño frente a las pequeñas (small caps). De hecho, incluso evitará 'chicharros' en los que tomaba posiciones el famoso 'trader' y autor de libros como 'Ganar en bolsa es posible' o 'El pequeño libro de la superación personal'.

Con este cambio de filosofía de inversión, la rotación de títulos en la cartera ha sido alta durante el último trimestre del año. Algunos se produjeron antes de la salida del 'broker', como es el caso de Dia, mientras que otros tienen que ver con la idea de inversión de los nuevos gestores de Link Securities. Por tanto, zanjaban algunas de las apuestas más desastrosas de Josef Ajram como habían sido la propia Dia junto a Abengoa (la CNMV rebajaba el precio mínimo de cotización de cualquier acción de 0,01 euros a 0,0001 euros) o Siemens Gamesa, que lanzaba varios 'profit warnings' o recortes de previsiones en el pasado.

Josef Ajram destacaba en la carta a sus partícipes del tercer trimestre que "hemos estado invertidos mayoritariamente en valores líquidos, principalmente pertenecientes al mercado continuo español. A lo largo del periodo, el porcentaje de inversión en valores de renta variable se ha visto sensiblemente reducido, pasando del 68% del cierre del trimestre anterior hasta el actual 54%". Este último porcentaje ha aumentado hasta el 59% en los últimos tres meses del año, a la vez que invertían en un fondo monetario: el DWS Dinero Gobiernos, con un 18,63% del patrimonio. Por tanto, ponían a trabajar la liquidez y la tesorería se reducía del 26,5% hasta el 16,4% del patrimonio.

En la composición de su cartera los cambios han sido numerosos. Tras la nueva filosofía de inversión han irrumpido en tres 'blue chips' del Ibex 35 como son BBVA (8,64% del patrimonio), Inditex (7,14%), Santander (5,29%) y otros valores de menor tamaño como Sabadell e Inypsa. Por el contrario, se han cerrado posiciones en empresas como Neinor, CIE Automotive, Dia, eDreams Odigeo o Gamesa, junto a una cotizada del MAB como era Carbures.

Con estos cambios, el nuevo equipo gestor quiere 'coser el roto' que han sufrido en los últimos meses. El desplome de la sicav en el segundo semestre ha sido de un 17,71% mientras que el Ibex 35 en dicho periodo ha sufrido una caída del 11,25%. Con este escenario, su patrimonio se ha desplomado un 37,75%, desde los 6,03 millones de euros hasta los 3,75, mientras que el número de accionistas cae de 573 a 427 a cierre de 2018.

Josef Ajram abandona la sicav dos años y medio después de su lanzamiento, tras desplomarse más de un 20% desde su nacimiento y en pleno éxodo de accionistas. No obstante, el famoso gestor señalaba a través de Twitter, con motivo de su despedida, que "cuando alguien no es capaz de desarrollar correctamente un proyecto hay que dejar paso a otros profesionales para que lo hagan".

Gesconsult, la gestora de la sicav, comunicaba este martes a la CNMV que Ajram Capital cambiará de nombre tras la salida del gestor. "La junta general extraordinaria de accionistas ha aprobado la modificación del artículo 1 de sus estatutos en lo relativo a la denominación social, pasando a denominarse Vilana Capital Sicav. En la actualidad, dicha modificación se encuentra pendiente de calificación por el Registro Mercantil".