La probabilidad de un 'Brexit duro' pasa de largo sobre la cotización de la libra 

La cotización de la libra se ha estancado en el entorno de 1,16 euros y ha echado también el freno al nivel de 1,32 dólares. Parece como si la moneda británica fuese ajena al caos en que se está convirtiendo la desconexión de Reino Unido de la Unión Europea o como si, directamente, diese por imposible el Brexit 'duro'. En una nota publicada hoy la Comisión Europea ve más probabilidades ahora de que se produzca una salida sin acuerdo.

La divisa británica se deprecia un 7% desde la celebración del referéndum en julio de 2016 frente a su cesta de divisas de referencia y, sin embargo, es la que más se ha apreciado contra el dólar (3,5%) y contra el euro (5,16%) entre las divisas del G10 en lo que llevamos de año. El viernes pasado, de hecho, registraba una de las sesiones de mayor apreciación del año frente al euro. En opinión de José Manuel Pazos, socio director de Omega IGF, los mercados financieros tienen la firme convicción de que las probabilidades de esen Brexit duro son remotas y apuestan mayoritariamente por un escenario alternativo.

Sin embargo, si los pronósticos fallan, la libra tendría frente a sí episodios "para los que habría que buscar referencias en su abandono, también caótico y absolutamente no esperado, del Sistema Monetario Europeo en septiembre de 1992 cuando sufrió una depreciación frente al marco alemán de más del 15% en pocas semanas", añade.

En cualquier caso y como explican los analistas consultados, los Veintisiete ya hicieron los deberes la semana pasada para evitar cargar con la responsabilidad si los británicos abandonan el club europeo a las bravas. Los líderes europeos descubrieron un sistema que otorga al Reino Unido hasta el 12 de abril para tomar una decisión y asumir la responsabilidad de un Brexit sin acuerdo, explica Igor de Maack, gestor en DNCA, firma afiliada de Natixis IM.

Durante el fin de semana, los medios británicos aseguraron que algunos ministros habían amenazado con pedir su renuncia si May no dejaba el puesto. Esta mañana los rumores se han despejado, con David Liddington, el primer vicepresidente, y Phillip Hammond, ministro de Hacienda, ofreciendo su apoyo a la Primera Ministra. La batalla entre el Gobierno y el Parlamento por tomar el control del Brexit se ha iniciado y desde Monex Europe recuerdan que esta tarde el presidente de la Cámara de los Comunes deberá decidir qué enmiendas se incorporan a la votación del acuerdo de May y Bruselas sobre el Brexit, cuando quiera que éste se produzca a lo largo de esta semana.

Entre las posibles opciones que barajan en la compañía de divisas con sede en Londres podrían estar: solo el acuerdo de May; una salida unilateral; un segundo referéndum; la cancelación del Brexit a través de la revocación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa; un tratado de libre comercio al estilo canadiense; una unión aduanera o la unión al mercado único.

Por el contrario y si se aprobase el acuerdo del Brexit pactado ya, en principio la salida debería tener lugar el 22 de mayo, explica Sergio Ávila Luengo, de IG Markets, es decir, que se produciría antes de las elecciones al parlamento europeo. Sin embargo, como no se sabe de qué manera se acometería el procedimiento, parece que lo más probable ahora es que finalmente haya una dimisión del gobierno de Theresa May, se convoquen elecciones anticipadas y que el nuevo gobierno resultante solicite más tiempo para presentar alguna alternativa. "De manera que esto no hace más que añadir incertidumbre lo cual no es positivo para las bolsas", remarca.