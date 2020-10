"Los inversores quieren innovación y en España estamos bastante rezagados"

La 'Gran Reclusión' ha provocado que, ante el gran tiempo libre, numerosas personas hayan decidido lanzarse al mundo de la inversión y hacer sus primeras operaciones en algún bróker online u hayan optado por hacer algún curso de trading. Este boom ha pillado por sorpresa a la mayoría del sector e incluso alguno ha tenido que poner 'lista de espera' debido a la gran demanda. como ha sido el caso de DeGiro para la apertura de una cuenta en su plataforma.

Otros, que habían optado por su lanzamiento durante este año, se han visto notablemente impulsados por el auge como consecuencia de la Covid-19 y, encima, lo han hecho después del crash que azotó los mercados financieros. Por ello, La Información ha entrevistado a Javier Sanz Álvarez, CEO de Ninety Nine, el último bróker en irrumpir en nuestro mercado ya que se lanzó durante el segundo trimestre para comentarnos cómo ha sido la acogida, cómo ven el mercado, qué compañías suscitan más interés...

P. Con el impacto del coronavirus y el teletrabajo hemos asistido a un boom por el mundo de la inversión. ¿Cómo lo habéis notado?

R. Lanzamos la app el día 8 de mayo, con todo el equipo que integra Ninety Nine, unas 30 personas, teletrabajando. Hasta finales de agosto hemos ido dando acceso paulatino a los usuarios que teníamos registrados en nuestra lista de espera. Algunos llevaban esperando desde 2018… A pesar de este lanzamiento controlado, hemos crecido a un ritmo exponencial del 30% semanal.

Ahora que estamos en abierto y no tenemos restricciones de acceso, estamos batiendo estos registros de crecimiento. La verdad estamos bastante sorprendidos con la acogida en un mercado, como es el español, donde invertir no es algo tan frecuente como en otros mercados.

Las comisiones son muy reducidas comparadas con otros brókeres. ¿Cuál es la vía para lograr rentabilidad en un mundo copado por multitud de 'rivales'?

A través del uso de una tecnología propia que llevamos desarrollando más de dos años y medio. Utilizar nuestra propia tecnología nos permite hacer con un equipo de operaciones formado por tres personas lo que otras entidades financieras requieren decenas o incluso cientos de personas.

Algunos confunden el que seamos baratos con poca calidad. Todo lo contrario. Todas nuestras operaciones están automatizadas y, simple y llanamente, esto es lo que nos permite ser más baratos que los demás.

Se os ha bautizado como 'el Robinhood español'. ¿Qué similitudes y diferencias tenéis con este bróker?

Robinhood fue una inspiración en las etapas más tempranas del proyecto, nada más. La manera de operar de Robinhood, el modelo de negocio y su legislación no tienen que ver con las de la Unión Europea. En Estados Unidos se permiten prácticas que están estrictamente prohibidas en suelo comunitario. Por este motivo, procuramos alejarnos lo máximo de cualquier asociación con ellos, aunque suele ser un tema recurrente. Es lógico, pero no tenemos nada que ver..

En España siempre se incide en la poca cultura financiera. ¿Notáis estas carencias en los clientes o, por el contrario, cuentan con grandes conocimientos?

Es cierto que España, tradicionalmente, es un país con muy poca cultura financiera, sobre todo si nos comparamos con países anglosajones o del norte de Europa. Pero también es verdad que hoy en día un usuario tiene a su alcance un sinfín de herramientas para aprender y estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de la inversión.

Ninety Nine nace con el objetivo de hacer los mercados accesibles al 99% de la población. Y, para poner nuestro granito de arena y elevar la cultura financiera del país, hemos puesto en marcha en nuestra página web una academia gratuita y de libre acceso. Es decir, no hace falta ni siquiera ser cliente ni tener una cuenta. En ella, explicamos los conceptos básicos para que aprendas de manera autodidacta.

Pero no solo falta educación financiera, falta transparencia y facilidad de uso. Por eso utilizamos un lenguaje cercano y que se entienda y en nuestra plataforma ofrecemos exclusivamente productos sencillos, que no tienen ningún conflicto de intereses o incentivo alguno porque compres uno frente a otro. Además, es muy importante para nosotros que todo el proceso sea muy fácil e intuitivo. Desde el registro, que se hace en dos minutos desde cualquier lugar, hasta la propia app, que te facilita lo que necesitas en el momento en el que lo necesitas. Y, si tienes dudas, te lo explicamos en tiempo real sin salir de la app.

¿Cuál sería el prototipo de cliente de Ninety Nine?

Cualquier persona que quiera poner a trabajar su dinero sin líos. La verdad es que nosotros, Ninety Nine, nos llamamos así porque pretendemos llegar al 99% de las personas. Es por eso que no tenemos un perfil de cliente, aunque, evidentemente, estamos teniendo mucho tirón en dos ámbitos distintos, entre aquellos que nunca antes habían invertido en bolsa, que comienzan a operar con nosotros y el que ya había invertido en otros brokers o bancos, pero se vienen con nosotros porque están cansados de que constantemente les estén friendo a comisiones.

Si vemos las acciones que más compran destacan las tecnológicas, las aerolíneas y Tesla. ¿Cuáles os han sorprendido que más han demandado fuera del “radar mediático”?

Aparte del sector tecnológico que mencionas y que tiene un peso enorme en la cartera de nuestros clientes, también nos ha sorprendido la relevancia que están acaparando las empresas cuyos sectores tienen mucha relación o dependencia con los tiempos que corren.

Más concretamente nos referimos, por ejemplo, a aquellas que están desarrollando una vacuna contra el Covid. Es decir, empresas del sector de la biotecnología y/o farmacéuticas, como Gilead, Moderna, Ibio. También, por ejemplo, vemos un gran interés por las aerolíneas más solventes y su recuperación tras estos trágicos meses.

Pero es cierto que muchos inversores también optan por compañías de sectores más tradicionales, desde Nike a Mc Donalds. Al fin y al cabo, más del 80% de nuestros clientes están tomando posiciones a largo plazo.

La bolsa española está de capa caída y muchos inversores están optando por invertir en Wall Street. ¿Qué acciones destacan o comportamientos apreciáis en los últimos meses?

El otro día leí un artículo donde uno de los mayores gestores de fondos de inversión de España indicaba que vivíamos una burbuja tecnológica como la de 2000. Lo leía incrédulo cuando ese mismo inversor tiene en su cartera compañías como Vocento o Técnicas Reunidas.

Desde que tengo uso de razón llevo escuchando de todos estos profesionales de la inversión españoles que desde hace 20 años, Santander, BBVA o Telefónica han tocado suelo y no van a hacer otra cosa que subir. Y que el Nasdaq y el NYSE son una burbuja que va a pinchar.

Permíteme que diga que yo discrepo. Llevamos un rally alcista de 12 años y las bolsas seguro que van a caer en algún momento y para eso no hace falta ser adivino. Pero pensando, tanto en el corto como en el largo plazo, si yo tuviera que poner a trabajar mi dinero lo haría en compañías en las que creo que tienen algo de futuro. Insisto en que esto es mi opinión a título personal, porque nosotros no podemos hacer recomendaciones de inversión, y esto es algo que cumplimos a rajatabla.

Los mercados parecen que se han calmado tras el impacto de la Covid en los parqués. ¿Qué cambios habéis notado en los inversores que estaban invertidos antes de las fuertes caídas?

Realmente las bolsas estadounidenses no han sufrido grandes caídas. Llevan un par de meses con movimientos laterales de subida y bajada, pero en el momento de la entrevista están en niveles similares a los de agosto.

Respondiendo a tu pregunta sobre los cambios que vemos. Te diría que nuestros inversores siguen apostando por los sectores ya mencionados pero ahora con mucha más fuerza. Como te decíamos antes, si nuestros cuatro primeros meses fueron buenos, la vuelta de vacaciones está haciendo que batamos todos nuestros récords.

De momento solo hay acciones estadounidenses. ¿Para cuándo europeas o españolas?

Sí, de momento tenemos acciones de 130 compañías del mercado estadounidense. Pero estamos trabajando para incorporar muchas más y pronto lo haremos, no solo del mercado europeo y español, también del asiático, canadiense o latinoamericano a través de ADRs.

¿Notáis cierto interés de los clientes por compañías españolas o muestran más interés por las europeas?

Muchos de nuestros usuarios nos demandan acciones europeas más que las españolas. Uno de los motivos es para traspasar a Ninety Nine su cartera actual y así pagar mucho menos de lo que pagarían en sus entidades actuales. Adicionalmente, yo creo que también está relacionado con que la gente quiere invertir en compañías con un fuerte componente de innovación o con un futuro próspero y lamentablemente, en nuestro país estamos bastante rezagados en ese sentido.

Hay varios ejemplos de empresas tecnológicas españolas que cuando empiezan a despuntar, la presión social y la regulación va en aumento cuando a sus equivalentes en sus países se las ensalza y promociona hasta convertirles en líderes mundiales.

¿Alguien realmente se imagina que una empresa como Spotify pueda salir de España? Aquí a los fundadores se les acusaría de piratas o ladrones de propiedad intelectual… En Suecia, sus fundadores son ejemplo a seguir y, me atrevería a decir, que son prácticamente héroes nacionales por cambiar por completo una industria.

De esto no se habla mucho en la prensa, pero si se revisa la evolución histórica de los últimos años sobre los principales 45 índices del mundo, la bolsa española está la tercera por la cola. Sólo superamos a la bolsa de Austria y a la de Chile. Me preocupa mucho que la gente no sea consciente de esta realidad y que no sea objeto de debate social.

El proyecto de Ninety Nine es uno de los más recientes en la industria. ¿Quiénes son sus principales accionistas?

Hemos levantado la mayor ronda semilla de la historia de España, con 7,2 millones de euros antes del lanzamiento, procedente de diversos directivos de Banco Santander, JP Morgan, Citi Bank o UBS. Así como de una serie de fondos de inversión internacionales.