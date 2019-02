Buffett ve el rally de las 'tech' agotado y apunta a los bancos para coger el testigo

Berskhire Hathaway, la firma de inversión propiedad de Warren Buffett, ha realizado sus cambios trimestrales y el resultado es contundente: ve el rally alcista de las tecnológicas 'agotado' y apuesta por los bancos de inversión estadounidenses para recoger su testigo y protagonizar grandes subidas. Además, el sector de las aerolíneas se podría quedar sin opciones de un nuevo 'despegue' bursátil al replegar velas en dichas compañías, tal y como ha comunicado en la presentación trimestral 13-F remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Warren Buffett, el 'Oráculo de Omaha' y tercer hombre más rico del planeta gracias a una fortuna de 83.300 millones de dólares, es sin duda uno de los referentes para la comunidad inversora y el mayor exponente de la inversión 'value', pese a que fuese ideada por Benjamin Graham. Esta filosofía busca invertir en compañías que cotizan bastante por debajo de su valor real, de ahí que ofrezcan cierto 'margen de seguridad', según acuñaba el propio Graham.

Pues bien, ese fuerte descuento Buffett parece tenerlo claro y no está en las tecnológicas, al contrario de lo que pensaba trimestres anteriores, sino en los bancos estadounidenses, un sector detestado durante muchos años. Nombres como Bank of America, JPMorgan Chase o US Bancorp son algunos de los que, a juicio de uno de los mejores inversores, podrían disparar su precio en bolsa.

Apple es una de las compañías que han sufrido el 'tijeretazo' de Berskhire Hathaway. Warren Buffett irrumpía por primera vez en el capital de Apple durante el primer trimestre de 2016 y lo hacía al invertir alrededor de 1.000 millones de dólares en la compra de acciones, convirtiéndose en una de las mayores apuestas en los últimos años, hasta llegar al punto de que tenía invertido uno de cada tres dólares (25,79%). No obstante, la decepción de que las ventas de su iPhone marchen peor de lo previsto, sobre todo en China, han provocado que reduzca su peso hasta el 21,51%.

Apple no ha sido la única 'oveja negra' para Warren Buffett. Oracle, compañía en la que irrumpía durante el tercer trimestre del curso pasado, ya no forma parte de su cartera. La empresa de desarrollo de soluciones en la nube se comportaba mejor que su índice de referencia, el Nasdaq, pero el temor a un pinchazo de las 'tech' podía ser un motivo de peso para que Buffett decidiera deshacer su posición. De hecho, el índice tecnológico sufría un desplome del 17% en los últimos tres meses del año.

Las tecnológicas estadounidenses han sido la cruz pero el verdadero potencial, a juicio del 'Oráculo de Omaha', estaría en los bancos del otro lado del Atlántico y Coca-Cola. En dicha compañía Buffett parece tener la receta secreta para sacar éxito a su inversión en la compañía de bebidas ya que se sitúa como su cuarta mayor apuesta al invertir un 10,35% del patrimonio.

Wells Fargo, Bank of America, US Bancorp, JP Morgan, Bank of New York Mellon... son muchos los bancos estadounidenses en los que Warren Buffett ha aumentado su inversión y solo uno en el que ha optado por reducir: Goldman Sachs, que lo ha rebajado desde el 1,86% hasta el 1,67% del patrimonio. De hecho, el sector financiero es la gran apuesta de Berskhire Hathaway al contar con una exposición del 45,37%, más de 22 puntos porcentuales por encima del sector tecnológico.

Las aerolíneas, que contaban con poca exposición en la cartera de Warren Buffett, tendrán aún menos peso. ¿El motivo? El precio del crudo marcaba máximos desde finales de 2014 y las tensiones geopolíticas amenazaban con disparar el precio mucho más arriba debido a las sanciones de Estados Unidos.