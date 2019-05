Las 'burger' veganas de la NBA ancladas en el verde: triplican su precio en 4 días

Beyond Meat debutaba el jueves en Wall Street y lo hacía con muy buen pie. El fabricante de hamburguesas y productos veganos fijaba en 25 dólares por título su precio de salida y, desde entonces, solo conoce el 'verde'. Este martes se dispara cerca de un 5% y alcanza los 77,8 dólares. Es decir, ha logrado triplicar su precio en cuatro sesiones y confirmar el éxito de algo cada vez más demandado como son los productos para veganos.

Beyond Meat parece tener la receta del éxito y su plato estrellas son sus hamburguesas, hechas de plantas, pollo vegano y sustitutivos de carne de ternera. Además, cuenta con buenos (y conocidos) padrinos como son sus embajadores: estrellas de la NBA como Kyrie Irving, Chris Paul, Victor Oladipo o DeAndre Jordan.

Beyond Meat, traducido al español es "más allá de la carne" y los consumidores parecen tenerlo claro. Hasta Bill Gates, uno de las mayores fortunas del planeta y fundador de Microsoft, ha caído atraído por los productos veganos de la compañía, fundada en 2009 y que es todo un éxito en Estados Unidos. De hecho, el empresario es uno de sus accionistas más ilustres como también lo es el actor Leonardo Di Caprio.

La hamburguesa vegana no tiene nada que envidiar a las tradicionales ya que su aporte en proteínas es prácticamente idéntico al habitual filete de carne y tanto su textura como su sabor son difícilmente distinguibles. De hecho, Bill Gates manifestaba que "he invertido en algunas empresas que trabajan en el sector y quedé muy sorprendido por los resultados alcanzados por Beyond Meat en tiempos record. Obtener carnes 100% vegetales sin que el gusto quede afectado, es posible".

Numerosos inversores han notificado a la SEC estadounidense que han acudido a la colocación de Beyond Meat. El fondo de capital riesgo Kleiner Perkins Caufield & Byers XIV ha sido el último al comprar 7,75 millones de acciones mientras que, por ejemplo, personal de la compañía también ha recibido opciones 'stock options' que van desde los 100.000 títulos hasta las 540.000 acciones de su fundador, Brown Ethan.

El éxito bursátil no obedece a que la empresa sea rentable, como sucede en muchas salidas a bolsa. Beyond Meat ha logrado disparar sus ingresos de los 21,1 millones hasta los 56,4 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, es decir, ha multiplicado por más de dos veces su negocio. No obstante, las pérdidas han ascendido hasta los 22,4 millones de dólares, un millón menos que en el mismo periodo del curso anterior.

Beyond Meat, en su folleto de colocación en bolsa, ya destacaba que sus "gastos operativos y de capital aumentarán sustancialmente en el futuro inmediato a medida que invertimos para aumentar nuestros clientes, red de proveedores y fabricantes, expandir los canales de comercialización, invertir en nuestras instalaciones, contratar más empleados y mejorar nuestra tecnología y producción". De hecho, hacen especial énfasis al señalar que "nuestra expansión puede resultar más cara de lo que anticipamos y es posible que no logremos aumentar nuestros ingresos y márgenes lo suficiente como para compensar los grandes gastos".