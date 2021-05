Buy & Hold pone en valor su apuesta por la renta fija con las recompras de bonos

La renta fija aparece a menudo estigmatizada entre los inversores y gestores de fondos. En el escenario actual, con los mercados de renta de variable al alza, con Wall Street registrando máximos, la renta fija no parece una opción por su menor, e incluso nula, rentabilidad. Sin embargo, no siempre es así y en la actualidad también es posible ganar dinero comprando bonos y minimizando los riesgos. La gestora Buy&Hold es una prueba de ello y pone en valor su apuesta por la renta fija tras la recompra de bonos que representaban el 10% de su cartera del fondo de renta fija.

En total han logrado ingresar 2 millones de euros, el fondo gestiona 20 millones, tras su apuesta por compañías que pasaron horas bajas al estallar la crisis del coronavirus y que ahora se han recuperado. Los bonos de Cajamar, Tullow Oil y Gestamp, el 10% de la cartera de renta fija, han sido recomprados a un precio superior que al que compraron.

Los bonos del banco, con vencimiento en 2027, representaban la mayor posición, tanto de los fondos de renta fija como de variable, y fueron adquiridos en abril y mayo de 2020 a 77 euros, cuando "no los quería nadie". Ahora les han ofrecido 106,5, a lo que habría que añadir el cupón. Su apuesta por Cajamar, donde están invertidos desde 2015, se centra en la solvencia y les reportaba una rentabilidad de casi el 20% anual, "cuando el ROE del banco es del 0%", como destaca Rafael Valera, gestor de renta fija de Buy&Hold.

En el caso de Tullow Oil, una petrolera con bastante deuda, ha multiplicado por casi tres el valor de sus bonos. En su caso, vendieron pozos en África por cerca de 500 millones y han pasado a "ser algo más atractivos", tras lo que han emitido nuevos bonos en dólares con mejores condiciones. Por su parte, Gestamp, dedicada a la producción de componentes para coches, también ha mejorado su posición en el mercado, revalorizando el precio de sus bonos.

Las apuestas de Buy&Hold coinciden en ser compañías apalancadas, "pero que pensemos que no van a quebrar", señala Valera. La exposición es justo la contraria a la renta variable, así mientras que para invertir en acciones buscan firmas sin deudas, para comprar acciones persiguen la deuda "para que te pague alguien el crédito, el riesgo". Así, no estarán invertidos en aquellos firmas donde comprarían bonos. Un ejemplo fue Tullow Oil, donde intercambiaron sus acciones por los bonos.

En ese sentido, una de las posibilidades que llama su atención es la perspectiva de una ampliación de capital. "Es lo peor para un accionista, pero lo mejor para un acreedor porque nos favorece en el balance", destaca el gestor. Además, también apuestan por empresas familiares, como en el caso de Gestamp, que "sabemos si pasa cualquier cosa van a estar ahí", o por aquellas que aunque no coticen en bolsa podrían salir para pagar su deuda. Así, como parámetro común, buscan empresas que paguen para comprar sus bonos.

Valera afirma que esta estrategia de inversión "no es fácil", pero hay que creer en ello: "hay mucho agorero, si ya piensas que vas a perder el partido, ya ni salgas". Destaca que "en todos los sitios hay valor y cada uno tiene su perfil", por ello desde su gestora impulsan también la inversión en bonos. Su fondo logra una revalorización del 31% desde sus mínimos del año pasado y añade que "aún así hay quien dice que no hay valor en renta fija". Pese a que la rentabilidad de la renta fija es inferior a la variable, la volatilidad también es menor en la primera. "No todos pueden soportar los vaivenes, entonces es recomendable la renta fija", señala.

Solo incluye bonos del Tesoro de Rumanía

El perfil inversor de este fondo de renta fija excluye prácticamente a los bonos del Tesoro, con escasa o negativa rentabilidad y que ofrecen muchos más riesgos. Aún así, su cartera contaba hasta el 31 de marzo con una participación, equivalente al 4,22%, en bonos de Rumanía con vencimiento en 2035, una de las principales incorporaciones de enero a marzo. "Rumanía es un país mucho menos apalancado que España y paga mucho más", explica Valera. No obstante, en el informe del primer trimestre destacan que esa posición fue "el valor que más contribuyó a la rentabilidad por el lado negativo".

Pese a que en la actualidad apenas están expuestos a bonos de gobiernos, lo cierto es que en el pasado sí que apostaron por ello, especialmente en momentos de tensión. Así, en 2017, en plena crisis política por el conflicto independentista catalán, invirtieron en bonos del Estado español al 6%, manteniendo su apuesta de que "Cataluña es España", incluido el riesgo. "Llegamos a tener un 5% de la cartera, pero aún así teníamos dudas", señala Varela, que también reconoce que visto la posterior evolución, actualmente está próximo al 0%, esa exposición era pequeña.

La operación les permitió una revalorización del 57% y una rentabilidad del 11%, sin incluir el cupón. En 2012, otros de los momentos de tensión para la economía española, en plena crisis y pendiente del rescate de Europa, invirtieron en 'strips' del gobierno español, instrumentos de deuda que separan un título de renta fija en varias partes, "a niveles del 7%".