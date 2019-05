La gestora de Caixabank batirá a BBVA y Santander en los próximos tres años 

El liderato de la gestora de Caixabank continuará tanto en fondos de inversión como en planes de pensiones. Las diferencias son notables respecto a su inmediato perseguidor y las perspectivas son positivas, según el último informe de análisis de Credit Suisse. Rivales como BBVA o Santander no plantan cara a la entidad catalana y únicamente rivalizan por la segunda plaza en fondos de inversión.

El banco suizo ha destacado su optimismo para ambas áreas ya que las perspectivas para la banca tradicional, que siguen limitadas por un crecimiento moderado de los préstamos, representan una oportunidad para productos de ahorro alternativos. De hecho, hay que sumar la creciente preocupación por la sostenibilidad de las pensiones en España, con nuestro país como "una de las economías de más rápido crecimiento en la zona euro", según destacan los expertos de Credit Suisse.

Las oportunidades de crecimiento para Caixabank son altas. ¿Por qué? La penetración de productos financieros como seguros, pensiones y fondos de inversión es baja en nuestro país y solo suponen el 31% de los activos de los hogares, un porcentaje muy inferior al de Europa, que supone el 43%. Estas diferencias tenderán, por lógica, a contraerse por lo que la entidad catalana, como líder del sector, podría beneficiarse de esta tendencia al contar con una cuota del 28% en seguros, 24% en pensiones y 17% en fondos, pero principalmente en el negocio de seguros de vida, donde su inmediato perseguidor únicamente cuenta con un 9% de cuota. Todo un éxito la hegemonía de VidaCaixa, la firma líder en previsión social de la entidad presidida por Jordi Gual.

Credit Suisse mantiene las buenas perspectivas para la gestora de la entidad catalana. De hecho, el crecimiento tanto de los ingresos por seguros como por fondos de inversión se prevé que sea del 6% durante este año y los dos próximos ejercicios, estimando una rentabilidad del 10-11% para el periodo 2019-2021. Un punto porcentual por encima de la media del sector y, entre dos y cuatro puntos, por encima del resto de entidades españolas (6-8%). Es decir, aumentará las diferencias respecto a sus grandes rivales.

La evolución del primer trimestre confirma las buenas perspectivas. Los activos bajo gestión crecieron hasta los 97.454 millones de euros, un 3,7% más, por la buena evolución de los mercados en el arranque de año. El patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y sicavs se sitúa en 66.485 millones de euros (+3%) mientras que el de planes de pensiones alcanza los 30.969 millones, un 5,3% más.

La entidad tiene la primera posición en fondos de inversión en términos de patrimonio, pese a no apostar por el lanzamiento de productos garantizados que, en la mayoría de los casos, no dan grandes rentabilidades a sus inversores. De hecho, Caixabank es junto a Mutuactivos, las únicas que no tienen productos de este tipo por los que está apostando fuertemente la banca, como es el caso de Kutxabank o Bankia.

La gestora de Caixabank, fundada en 1985, destaca que su liderato se debe a que "hacer bien nuestro trabajo, con responsabilidad y transparencia, hace que consigamos algo más que rentabilidad. Estamos contribuyendo a aportar un mayor valor en lo que realmente es importante, nuestros clientes, desarrollando soluciones de inversión adaptadas a su perfil, y nuestra sociedad, siendo socialmente responsable".