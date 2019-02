Call of Duty, Fortnite, Clash Royale... Los fondos irrumpen en los videojuegos

El mundo de los videojuegos cada vez gana más adeptos y comienza a mover grandes cantidades de dinero. Los deportes electrónicos, conocidos como eSports, son competiciones que han alcanzado gran popularidad en los últimos años y que, a día de hoy, superan en seguimiento televisivo a la Fórmula 1 a nivel mundial. De hecho, algunos expertos destacan que son la nueva NBA o NFL de los deportes ya que crecen a un ritmo anual de entre un 20% y un 30%, alcanzando Fortnite o Call of Duty un gran 'boom' en muy poco tiempo.

Con este escenario, los gestores de fondos españoles comienzan a ver este tipo de empresas muy atractivas ya que empiezan a monetizar su posición dominante y se 'reinventan' para percibir ingresos por las ventas dentro del propio juego. De hecho, diversos videojuegos obtienen una gran fuente de ingresos por esta vía, a través de vender distintos trajes o personajes a través de la 'tienda online' del producto.

Activision Blizzard y Tencent son las dos principales bazas del sector. La primera cuenta con videojuegos como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush... mientras que la segunda posee el 40% de Epic Games (Fortnite), el 84,3% de Supercell (Clash Royale o Clash of Clans) e incluso el 12% de la propia Activision Blizzard.

En Activision Blizzard hay un total de 26 fondos españoles a cierre de 2018, cuatro más que en el trimestre anterior. Uno, el Metavalor Internacional, ha irrumpido con fuerza en los últimos meses del año y ha invertido un 4,07% de su patrimonio. ¿El motivo? Desde máximos ha sufrido una corrección superior al 45% y "a pesar de las malas noticias a corto plazo, vemos un enorme potencial en la compañía", según destacan los gestores españoles.

El castigo ha sido desmesurado, a juicio de los expertos, ya que se han producido ventas de acciones en el sector al tener múltiplos elevados (con independencia de su crecimiento) y expectativas muy altas alrededor del Call of Duty. Además, tampoco ha ayudado el retraso en el lanzamiento de Diablo (uno de sus juegos más históricos) y la dificultad para monetizar algunas de sus marcas más grandes.

Las buenas perspectivas para la compañía vienen motivada por el cambio de su modelo de negocio. La compañía está virando de un negocio dependiente de sus lanzamientos a otro basado en las suscripciones gracias a situar sus productos en el top de ventas. Es decir, el cliente paga una cuota mensual para acceder a todas las marcas de un desarrollador concreto, que en el caso de Activision Blizzard le proporciona unas ventas de 4.000 millones de dólares al año.

La gran ventaja de estas ventas dentro del propio juego no es que solo contribuyan a dicha mejora sino que "son ingresos tipo suscripción y generan un gran incremento en los márgenes (+90% margen bruto)", según los gestores de fondos de Metagestión. De hecho, calculan que Activision Blizzard vende el 30% a través de descarga y el porcentaje podría aproximarse al 100% dentro de unos años, eliminando intermediarios.

El número de fondos en Tencent también se ha disparado pero no es tan significativo como en Activision Blizzard. La compañía ha resultado atractiva para ocho fondos españoles, tres más que el trimestre anterior. De hecho, es una posición significativa en el fondo Arte Financiero, de Novo Banco, que tiene invertido un 6,13% de su patrimonio.

Algunos 'hedge funds' también han decidido irrumpir en el capital de este tipo de compañías. Por ejemplo, a finales del año pasado Epic Games, que es el desarrollador de Fortnite, recibía una inversión de 1.100 millones de euros gracias a que una decena de grandes fondos (entre ellos KKR o Iconiq Capital) irrumpía en su capital. A raíz de dicha operación, la compañía destacaba que el montante "permite crear grandes asociaciones con empresas de inversión altamente estratégicas".