Cambio de poder en el Ibex 35: el peso de las energéticas alcanza al de los bancos

Aviso de sorpaso sectorial en el Ibex 35. El índice de referencia de la Bolsa española ya es casi más energético que bancario después del arreón que han sufrido las cotizaciones de ambos sectores en el último mes. Las seis energéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Enagas y Red Eléctrica) que cotizan en el índice han superado el 25% de ponderación, igualando prácticamente el que atesoran los seis bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Bankinter y Sabadell) tras las últimas caídas.

El cambio de pesos en el índice se produce día a día en función de las cotizaciones que registran sus componentes. Sin embargo, en el último mes se ha producido el vuelco en el que el sector energético -que ha aguantado mejor el chaparrón- ha dado alcance a los bancos. El Ibex 35 es un índice cuya composición tiene en cuenta dos factores: la capitalización bursátil y el porcentaje de acciones que cotizan libres y no están en manos de accionistas de control. Es el denominado 'free float'.

Inditex, que es el mayor valor de la bolsa española, ha elevado su peso en 2019 del 9,4% a casi el 11%, una representación inferior a la de Santander e Iberdrola. La textil no pondera por la totalidad de sus acciones y los gestores del índice Ibex 35 le aplican un coeficiente reductor del 40% debido a que la mayor parte de sus acciones están cautivas en manos de Amancio Ortega. Dicho de otro modo, estos títulos no se consideran ‘free float’ ya que no hay probabilidades, a priori, de que puedan comprarse y venderse libremente en bolsa.

Todos los cambios de peso influyen en la ponderación de que tiene el resto de valores. Por ejemplo, desde enero, Santander y Telefónica han sido las acciones que más influencia han perdido en el Ibex 35, mientras que Iberdrola, Inditex y Endesa son las que más han crecido en ponderación en términos absolutos.

Proporcionalmente, la papelera Ence es la que más peso ha perdido (-32%) y sigue sin cumplir uno de los requisitos para pertenecer al Ibex 35: tener un peso del 0,3% en relación al conjunto de la capitalización bursátil del índice. Le siguen en el ránking de valores menguantes Bankia (-16%) y Arcelor (-24%). Al alza destacan de nuevo Iberdrola, Endesa y Cellnex, que ya supone el 2,2% del índice.

El sector bancario es, con diferencia, el que peor comportamiento lleva, sobre todo, en el último mes. Bankia, el gigante de participación estatal, apenas representa ya un 0,7% del índice tras perder un 12% de su peso en los últimos 30 días. Sabadell, Caixabank, Santander y BBVA han caído entre un 5% y 10% en indicador.

Su peso conjunto, junto a Bankinter, se sitúa ligeramente por encima del 25% que acaban de alcanzar las energéticas. En suma, esto significa que las entidades financieras tienen menos influencia en los movimientos del Ibex 35 que la que mantenían hasta hace siete meses. De hecho, tradicionalmente, este índice se ha considerado como uno de los más bancarizados de Europa está cambiando de perfil poco a poco.

Sin tener en cuenta el ‘free float’, el valor absoluto de las seis energéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Enagas y Red Eléctrica) alcanza los 139.100 millones de euros, 20.000 millones más que los 119.000 millones que suman Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Bankinter y Sabadell.

Según los datos recopilados por ‘La Información’, la seis energéticas del Ibex 35 han superado el 25% de representación en el Ibex 35 tras elevar su peso un 10% en lo que va de 2019 y cerca del 3% en el último mes. Ni el reciente terremoto provocado por el cambio de marco regulatorio de la CNMC, ni las turbulencias de los mercados han podido con un sector en el que Iberdrola ha disparado su peso un 17% en el seno del Ibex 35, hasta situarse de la primera posición que ostenta el Santander.