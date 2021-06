¿Cambio en la referencia de riesgo? Los eurobonos 'triple A' asaltan al mercado

El mercado de deuda soberana se encuentra en el punto álgido de la noche y con la música a todo volumen. Los inversores bailan todavía al son de los estímulos de los bancos centrales. En plena fiesta, un emisor gigantesco de bonos acaba de realizar su reestreno en la pista de baile: la Unión Europea. La venta de deuda de 20.000 millones de euros realizada este martes supone el punto de partida de un programa de emisiones de 750.000 millones de euros con el que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen dirigirá el rescate de las economías más penalizadas durante la crisis del Covid-19.

El bono a diez años colocado este martes, con la Unión Europea como garante en nombre de sus estados miembro, no es el primero con label 100% comunitario. De hecho, las emisiones de deuda común se remontan al MEDE (mecanismo europeo de rescate de estados) que utilizó España para rescatar a su bancos en la crisis de 2012. Tampoco es la primera emisión masiva de este tipo puesto que el SURE (fondo de protección de empleo) ha recaudado ya 90.000 millones de euros con distintas emisiones desde octubre. Sin embargo, la colocación de 20.000 millones de euros que ha liderado la Comisión supone el punto de partida de un programa de emisiones que financiará los fondos de recuperación Next Generation, un camino que le convertirá en el mayor emisor del mundo.

La rentabilidad ofrecida en la emisión se situó en los 6 puntos básicos (0,06%), 30 puntos por encima del rendimiento del bono alemán a diez años y 34 por debajo del interés de las obligaciones españolas al mismo plazo. La sobredemanda se disparó hasta los 107.000 millones de euros, cinco veces más que la deuda a vender. Los inversores se apresuraron a conseguir estos eurobonos, calificados como triple A o máxima calidad, con rendimiento positivo, un rara avis en los tiempos de tipos negativos. Los expertos consideran que la deuda que sacará al mercado la Comisión Europea se convertirá en un referente para los grandes fondos de inversión internacionales e, incluso, puede ser en el nuevo índice libre de riesgo, posición que ocupa con el 'bund' alemán desde los tiempos del marco.

Nuevo referente de la deuda

Para países como España, el diferencial con los eurobonos es notablemente inferior que con el de Alemania. La sola existencia de deuda supranacional europea cotizando en los mercados ayudará a acelerar la convergencia de los distintos estados miembros a efectos de riesgo, que ahora pagan intereses diferentes en función de la situación de sus respectivas cuentas públicas. Por otro lado, la creación de este instrumento fiscal obligará también a los países a gestionar mejor sus presupuestos si quieren acceder a su fondos.

La hoja de ruta de Bruselas no necesita presentaciones ante el mercado. De hecho, el tríptico comercial de la colocación se resumía en 2 páginas de PDF que se ciñen a la actividad en los mercados en 2021. La Comisión prevé captar unos 80.000 millones de euros en bonos a largo plazo y deuda de corto plazo con otras dos subastas en julio y una más en septiembre para financiar los fondos de recuperación. A España le corresponden algo más de 140.000 millones de euros entre subvenciones a fondo perdido y préstamos. El Gobierno de Pedro Sánchez, de momento, solo ha solicitado los 69.500 millones de euros de los primeros y no quiere saber nada de lo segundo debido al alto coste político que supondría contraer préstamos.

A partir de 2022, las emisiones masivas de 200.000 millones de euros desde la UE con sus eurobonos entrarán en competencia con las colocaciones nacionales de los cuatro grandes emisores soberanos de la zona euro: Alemania, Francia, Italia y España. Actualmente, hay 54 emisiones de eurobonos con respaldo comunitario en circulación, con un saldo vivo de 143.000 millones de euros y vencimientos de hasta 30 años, según datos de Bloomberg. A finales de 2026 se alcanzará el billón de euros de deuda federal europea en circulación una vez se completen los planes de rescate, una cifra equivalente a la deuda del Tesoro Público español. Al igual que ha sucedido con los países de forma individual, el Banco Central Europeo (BCE) se convertirá en el principal respaldo de la UE a la hora de emitire, ya que puede comprar hasta la mitad de cualquiera de las colocaciones que realice.