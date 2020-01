Tras ser la más alcista en 2019... ¿Tiene gasolina Cellnex para subir este curso? 

Cellnex ha sido la gran protagonista del Ibex 35 en 2019. La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas se disparaba cerca de un 95% y, por tanto, casi multiplicaba su precio por dos veces. Su capitalización de mercado ha alcanzado los 15.800 millones de euros y le ha catapultado al 'top 15' de las compañías cotizadas más grandes de España.

Con esta fuerte subida en bolsa de Cllenex, la pregunta que se realizan muchos inversores es: ¿Seguirá subiendo o caerá este curso? Las perspectivas son halagüeñas ya que el consenso de mercado aún recomienda 'comprar' sus acciones, aunque su precio objetivo se haya situado en los 40 euros, por debajo de su precio de cotización. La explicación de que tenga su potencial esté agotado se debe, en gran parte, por la revisión más tardía a la evolución de su precio que realizan la mayoría de los bancos de inversión.

Este precio objetivo es muy probable que se revise al alza. ¿El motivo? Recientemente, algunas firmas de análisis revisan su recomendación para Cellnex y la compañía salía, otra vez más, muy bien parada. Los bancos revisaban la estrategia a comienzos de este curso tras confirmar el acuerdo con Altice Europe y Belmont Infra para adquirir el 100% del operador de torres portugués Omtel por 800 millones de euros, en una operación que suponía su desembarco en Portugal.

Mira también Cellnex aterriza en Portugal: se hace con las torres de Omtel por casi 800 millones

El departamento de Análisis de Bankinter fue uno de ellos. Los expertos del banco dirigido por María Dolores Dancausa destacaban que "la operación permitía a Cellnex mantener su posición de liderazgo, impidiendo además la expansión de American Tower en Europa. Cellnex no tendrá problemas para financiar la operación, tras la reciente ampliación de capital, y esperamos que continúe con su proceso de compra de activos en Europa, con capacidad de financiación adicional superior a los 2.500 millones de euros". Es por ello que recomiendan 'comprar' con precio objetivo de 40,2 euros y mantenían a Cellnex como recomendación en su cartera de cinco valores españoles, un coto muy cerrado, debido a que "es una de las compañías que denominamos 'bond proxy' y que deberían beneficiarse de este entorno de tipos bajos, con un negocio con capacidad de crecimiento, exposición internacional y que no presenta riesgos regulatorios".

Banco Santander ha sido uno de los que ha revisado su precio objetivo al alza. La entidad presidida por Ana Botín incrementaba su valoración de los 39,3 a los 40,6 euros por acción, ligeramente por debajo de su precio de cotización. Es por este reducido potencial por el que aconsejan 'mantener' y esgrimen que "consideramos que casi todo el atractivo del negocio de torres ya está bien reflejado en la cotización. No obstante, nuevas transacciones corporativas proporcionan impulso, si bien es cierto que precisan capital adicional, y la visión a largo plazo del panorama de las torres en Europa y la posición de Cellnex sigue siendo atractiva".

Renta 4 también es optimista con Cellnex al recomendar 'sobreponderar' y otorgarle un precio objetivo de 45 euros, por lo que tendría un potencial cercano al 10%. La operación la calificaban de positiva ya que "supone una importante entrada en un mercado en el que no tenía presencia, a buen precio y con potencial de crecimiento, y continúa avanzando en el plan de crecimiento de la compañía", según señalaba el analista Ángel Pérez.

Mira también Capital Group mete a los American Funds en la ampliación de Cellnex con un 3%

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha destacado que "Cellnex es el típico valor de crecimiento que en estos momentos gusta mucho. El mercado descuenta fuertes incrementos de resultados en los próximos años dadas las positivas expectativas del sector y es por ello que la acción cotiza a multiplicadores muy, pero que muy, exigentes (PER 2021 estimado de 113 veces). Algunos analistas todavía le dan recorrido y no descarto que siga subiendo. Eso sí, en el momento que la compañía no alcance las expectativas de crecimiento que maneja el mercado, la corrección puede ser elevada. Creo que a los niveles actuales de precio y dada la valoración en extremo exigente de la compañía, el riesgo es mayor a la baja, por lo que es un valor para corazones fuertes".

Sergio Ávila, analista de IG, ha enfatizado que "el sentimiento inversor es muy positivo en el valor y esta semana BNP Paribas ha recomendado sobreponderar el valor, marcando un precio objetivo en los 49,50 euros. Técnicamente, tiene un primer objetivo por cumplir en los 42,47 euros. De superarlo estaría en subida libre y ahí podríamos marcar otro segundo objetivo en los 46 euros por acción.