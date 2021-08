Cellnex adelanta al BBVA y ya roza los 40.000 millones de capitalización

Las acciones de Cellnex no aparentar tener techo y la compañía ha vuelto a batir su récord histórico en el parqué con una subida del 1,75%, hasta los 56,96 euros, en una jornada en la que ha terminado entre las tres principales alzas del Ibex.

La empresa de torres de telecomunicaciones superó el desplome prepandemia y lleva batiendo con cierta periodicidad sus máximos desde junio. En lo que va de año, la compañía acumula una revalorización por encima del 24%, tres veces la media del Ibex 35.

Asimismo, el consenso de analistas de Bloomberg le otorga un precio objetivo a la acción de 65,59 euros, lo que augura un recorrido a los títulos por encima del 15%, por lo que poco a poco va concentrando las miradas de los inversores. Así, la empresa de telecomunicaciones se valoraba al cierre de los mercados en 38.694 millones de euros, lo que sitúa a Cellnex como la cuarta empresa con mayor capitalización del selectivo de referencia español, superando los 37.767 millones del BBVA.

La compañía presentó la semana pasada los resultados correspondientes al primer semestre de 2021, donde sus pérdidas netas se elevaron a 67 millones de euros, un 55% más que entre enero y junio de 2020, por el impacto en la cuenta de las mayores amortizaciones y los costes financieros asociados al intenso proceso de adquisiciones que mantiene el grupo.

Además, los ingresos ascendieron a 1.061 millones de euros (+46,7% interanual) y el ebitda ajustado creció hasta los 804 millones, un 53% más que en el mismo periodo del año anterior, debido al crecimiento orgánico pero sobre todo por el efecto de la consolidación de las adquisiciones de activos llevadas a cabo en 2020 así como en los primeros meses de 2021.

“El primer semestre marcado por el cierre de operaciones anunciadas en 2020 y en este 2021; nuevos acuerdos en Francia, Países Bajos, Polonia y Portugal; una ampliación de capital en la que ha sido determinante el apoyo decidido de nuestros accionistas y que nos debe permitir seguir capturando nuevas oportunidades de crecimiento”, explicó Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex Telecom.