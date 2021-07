China, Covid, inflación... Los riesgos en los mercados pese a su tendencia alcista

Los mercados parece no tener techo. Tras un final de 2020 de récord, prolongan la racha alcista en 2021 con Wall Street rompiendo nuevos máximos históricos. Sin embargo, en plena recuperación tras el 'shock' de la pandemia, no todo el escenario es perfecto y existen "muchos riesgos" que amenazan la continuidad de la tendencia alcista. Desde la inflación que preocupa a los inversores a la evolución de los datos económicos de China, que en los últimos meses no alcanza las expectativas, un informe de Bank of America (BofA) señala algunos riesgos que podrían a corto y medio plazo.

Los analistas destacan que la consolidación de los datos económicos en EEUU, por ejemplo este viernes se publicaron los datos de empleo que fueron positivos en una muestra de fortalecimiento del mercado laboral, es una buena noticia pero conlleva un aspecto negativo a corto plazo ante la fortaleza del dólar frente a otras monedas. Pero, igualmente hay que estar atento a la evolución del resto de economías más potentes. En el caso de China, la situación es a la inversa, ya que preocupan sus "continuas decepciones", que puede desencadenar "una mayor flexibilización de la política". A ello se añadiría, la disminución de los impulsos al crédito.

Pero también hay que tener en cuenta que la lucha contra la pandemia continúa y, por tanto, la evolución de la Covid supone otro riesgo. La variante Delta, que ha llevado a los Gobiernos a volver endurecer las restricciones, lo que amenaza con paralizar la recuperación. El escenario afecta en especial al sector turístico europeo, que afronta una temporada "algo decepcionante". En ese sentido, BofA también señala una "menor liquidez en medio de las vacaciones prolongadas por parte de los administradores de activos fatigados por la Covid".

Los riesgos no solo son inmediatos. La inflación amenaza al mercado a medio plazo, según destaca el informe. En concreto, la inflación inesperada por el alza de las materias primas requerirá "un endurecimiento adicional de la política monetaria de los mercados emergentes sin una recuperación del crecimiento suficientemente fuerte". Respecta a la política monetaria, BofA también alerta de una "rabieta" en el Tesoro estadounidense, "si la Fed se da cuenta de repente de que están rezagados en la normalización de las políticas".

Pero no todos los riesgos son puramente económicos. La pandemia ha traído consigo mayor desigualdad y aumento del populismo. Todo arrastra un malestar social que también puede cambiar la tendencia del mercado en los próximos meses.

Wall Street acumula récords

A pesar de los riesgos, los analistas confían en el potencial de la renta variable en los próximos meses, especialmente impulsada por los valores cíclicos. La tendencia alcista se prolonga desde finales de 2020 y principios de 2021, con Wall Street destacando. El mercado estadounidense cerró el primer semestre del año de forma sólida después de que los tres indicadores reflejaron con fuertes revalorizaciones ese resurgir económico alimentado por los estímulos fiscales y monetarios tras el parón de la pandemia: el Dow Jones un 12,73%, el S&P 500 un 14,41% y el Nasdaq un 12,54%.

Además, en los seis primeros meses del año en Wall Street se han acumulado máximos históricos, que se siguen rompiendo. Los últimos, esta semana. El viernes el mercado estadounidense cerró con los tres principales índices en máximos históricos. Entre ellos, el S&P 500 acumula un espectacular rally bursátil en el año, y el día anterior también alcanzó uno nuevo récord al situarse en las 4.321 unidades. Los inversores siguen apostando por las compras con la esperanza de beneficiarse de la recuperación, a la que contribuiría también el plan de infraestructuras de 1,2 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden y que ha logrado respaldo bipartidista en el Senado.

Por su parte, los datos laborales en EEUU, que sorprendieron positivamente a los mercados, después de que en junio se creasen 850.000 empleos, muy por encima de lo que vaticinaban los analistas. La cifra apunta a una consolidación de la recuperación económica en EEUU tras varios meses de dudas sobre la situación del mercado laboral, a pesar de que la tasa de paro se sitúa en el 5,9%, ligeramente por encima de lo previsto.