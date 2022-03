China frena la debacle bursátil mientras se recrudece su recesión económica

Mensaje de calma de China a los inversores. El viceprimer ministro chino, Liu He, logró frenar la debacle bursátil de las acciones del país tras afirmar que el Gobierno "implementará políticas favorables para los mercados y revelará con cautela políticas con efecto contractivo". Las bolsas chinas registraban fuertes ventas en los últimos días, con el Hang Seng, principal índice de la Bolsa de Hong Kong, en mínimos de 2016 ante un escenario económico complicado. La economía del país se enfrenta al agravamiento de su recesión como consecuencia de los nuevos confinamientos por la Covid y en medio de la incertidumbre por la guerra en Ucrania. La presión regulatoria sobre los gigantes tecnológicos chinos también añade dudas .

Las declaraciones de Liu He, mano derecha económica de Xi Jinping, fueron escuetas y sin concretar medidas, pero abordaron por primera vez las preocupaciones de los inversores en un momento clave para el gigante asiático. Con el objetivo de evitar la debacle bursátil, emuló el mensaje de Mario Draghi en la crisis de la eurozona en 2012, 'Whatever it takes' (lo que haga falta), y lanzó un mensaje claro de respaldo a su economía que sirvió para recuperar la confianza de los inversores. Mohammed Apabhai, analista de Citibank, afirmó a Reuters que "China ya se dio cuenta de la necesidad de hacer algo para apoyar a su economía", mostrando un compromiso que "no está tan lejos" del que exhibió el antiguo responsable del BCE o la Fed en 2020, en plena pandemia de la Covid.

El último trimestre de 2021, la economía china ya mostró una ralentización significativa y el Banco Popular de China anunció una rebaja de sus tipos por primera vez en casi dos años, en una decisión a contracorriente de Occidente -la Fed anunció el primer alza de tipos desde 2018-. Ahora el riesgo de la recesión se agrava ante los cierres por los nuevos rebrotes de coronavirus. La política de 'Covid cero' que aplica el país ha obligado a cerrar varias ciudades, incluida Shenzhem, con áreas industriales claves para las cadenas de producción. "El impacto de los cierres en la producción de las fábricas probablemente pesará sobre el crecimiento económico de China en la primera mitad del año y empeorará los problemas de la cadena de suministro global", afirma Magdalene Teo, analista de Julius Baer.

A ello se suma el riesgo geopolítico que supone el enfrentamiento entre Rusia y Occidente, con China sin una postura definida. El Kremlin ha mostrado cercanía con el país, aunque el ministro de Relaciones Exteriores de China afirmó que quieren evitar verse afectados por las sanciones de Estados Unidos por la guerra, despejando las dudas sobre una posible ayuda militar a Rusia.

Ante este contexto la reunión del principal comité de política financiera de China, dirigida por Liu He, concluyó con un mensaje: hay "impulsar la economía" en el primer trimestre. Además, aseguró que sus políticas mantendrán "estables los mercados de capitales" después de que el Hang Seng acumule una pérdida próxima al 12% en el acumulado del año. La caída se moderó de forma destacada este miércoles tras su mayor subida desde 2008 con el compromiso de Pekín con los inversores.

Las tecnológicas buscan dejar atrás la presión regulatoria

El repunte de las bolsas chinas vino impulsado por el sector tecnológico y el índice Hang Seng Tech repuntó más del 22% en su mejor jornada desde su creación. China busca dejar atrás la presión regulatoria que hasta ahora sufren estas compañías y afirmó que su proceso regulatorio será "transparente y predecible". Además, las palabras del responsable de la economía china sugirieron que la represión de Pekín contra las grandes plataformas de Internet debería completarse lo antes posible. Este mensaje relajó las preocupaciones del mercado sobre nuevas multas o cambios destacados en la regulación que en los últimos meses habían lastrado el crecimiento del sector chino.

Como consecuencia, las cotizaciones 'tech' avanzaron con fuertes ganancias. El valor más alcista de la sesión fue la firma de comercio electrónico JD.com, que superó el 35%, seguido del conglomerado de servicios digitales Meituan (+32,08%). Además, Alibaba sumó un 27,3 %, algo menos que su filial de servicios sanitarios, Alibaba Health (+27,58%). El gigante del 'ecommerce' es el segundo valor de mayor peso de cotización en el parqué de Hong Kong. El primero es Tencent, que sumó un 23,15%.

Las subidas se extendieron a las cotizaciones de las compañías chinas en EEUU, impulsadas también por las ganancias del mercado tras la decisión de la Fed. JD.com rozó el 40% en el Nasdaq estadounidese, similar a Didi, mientras que Pinduoduo se disparón un 56%. El Gobierno chino también dio impulso a los gigantes tecnológicos que se abren camino en los mercados internacionales: "seguiremos apoyando a las empresas para que coticen en el extranjero", recogieron las conclusiones de la reunión del Ejecutivo. Además, según un informe publicado por la agencia estatal Xinhua, negocia con los reguladores de EEUU un plan sobre la supervisión contable de las empresas chinas que cotizan en EEUU. La amenaza de que las empresas chinas podían ser expulsadas de las bolsas estadounidenses ha sido uno de los principales desencadenantes de sus últimas ventas.