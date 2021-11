China se queda atrás en bolsa frente al 'rally' anual de los países desarrollados

Mientras Wall Street encadena máximos históricos y, en Europa, París y Fráncfort también han logrado niveles inéditos en las últimas sesiones, las acciones de los mercados emergentes se quedan atrás. El índice MSCI Emerging Markets retrocede ligeramente -menos del 1%- frente a la revalorización próxima al 20% del índice MSCI World. En esa diferencia influye el peso de China entre los países emergentes. De hecho, entre los principales índices, solo el Hang Seng chino junto al Bovespa brasileño cotizan con pérdidas respecto a enero. Las acciones chinas no logran superar el precio con el que iniciaron el año en medio de nuevas presiones regulatorias del Gobierno de Xi Jinping.

La irrupción de la pandemia provocó un 'shock' que desplomó los mercados de renta variable. Pero a medida que la vacuna contra la Covid-19 fue haciéndose realidad y la mayor parte de los países reabrieron sus fronteras, las bolsas iniciaron un tendencia alcista que todavía aún no se ha frenado, aunque ya existen dudas por la nueva situación económica con presiones inflacionistas. Sin embargo, la evolución no ha sido homogénea para todos los mercados. "La renta variable de los mercados emergentes se ha abaratado sustancialmente en los últimos tiempos", destaca Duncan Lamont, responsable de investigación y análisis de Schroders, y añade que "en relación con los mercados desarrollados, están baratas, aunque no excesivamente".

En esta situación pesa "sobre todo la caída de las acciones chinas" y pone de relieve la influencia del mercado chino en el resto de emergentes. Según datos de Bloomberg, el país representa el 42% de la capitalización bursátil entre los emergentes. Desde enero, el Hang Seng, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong y del país, ha perdido casi un 7%, mientras que el FTSE China A50, se deja un 12%.

Las causas son varias, pero destaca la presión regulatoria. Xi Jinping está aplicando una nueva política denominada de "prosperidad común", que tiene como objetivo reducir las diferencias económicas entre ricos y pobre y, según defienden, prioriza la calidad y la naturaleza al crecimiento económico de la segunda economía del mundo. No obstante, existe la sospecha de una vuelta a los estrictos principios comunistas.

Además, influye las perspectivas sobre un crecimiento incierto para la economía china y las dudas sobre la viabilidad de su sector inmobiliario. El miedo a una mayor desaceleración se agravó ante datos macroeconómicos inferiores a las expectativas, aunque este lunes se publicó un avance mayor de lo esperado en octubre de datos económicos como la producción industrial y las ventas al por menor. En ese sentido, Álvaro Cabeza, analista de UBS AM Iberia, señala que "una desaceleración prolongada en China, ya sea vinculada a una represión regulatoria más larga de lo esperado o un recorte severo del sector inmobiliario, sería negativa para las exposiciones al riesgo doméstico y tendría efectos adversos para las posiciones procíclicas mundiales".

La bolsa argentina lidera las ganancias en 2021

Pese a la influencia de China, Lamont destaca "la gran diversificación que nos ofrecen" los países emergentes, ya que existen otros mercados con subidas destacadas. Desde Schroders apuntan que América Latina está impulsada por un marcado aumento de las expectativas de beneficios en los sectores de materiales y energía. En la región contrastan las caídas de la bolsa brasileña, de casi el 11%, frente al impulso de Argentina.

Entre los principales índices mundiales, el S&P Merval de Buenos Aires logra la mayor revalorización desde enero, por encima del 85%, al calor de un posible cambio en el Gobierno. Precisamente, este domingo se celebraron elecciones legislativas en las que el 'peronismo' perdió su mayoría en el Senado. Aún así, el mercado reaccionó con moderación e inició la sesión con pérdidas. Además, hay que tener en cuenta que la evolución de estas acciones es en pesos argentinos, pero si se tiene en cuenta la depreciación de la moneda, la revalorización es menor, aunque también positiva.

Por su parte, el Nifty 50, índice de referencia de la Bolsa Nacional de Valores de India, también destaca por su evolución en el año. Desde enero gana casi un 30%. Por su parte, el Bist 100, que incluye las 100 empresas que cotizan en el mercado de valores de Estambul con mayor volumen, gana un 15%, por encima del Ibex 35, a pesar de las dudas en torno a la lira turca y los conflictos políticos. El índice turco, además, cerró este lunes su mejor día desde marzo de 2020 después de que BBVA anunciara una OPA sobre el porcentaje que no controla en su filial turca Garanti. Los inversores interpretaron la noticia como un respaldo internacional poco habitual en el país.