China aprieta más las tuercas al sector 'tech' con nuevas reglas antimonopolio

China aprieta de nuevo las tuercas a sus grandes tecnológicas con nuevas reglas contra la competencia desleal en Internet que han provocado caídas generalizadas en el sector en bolsa este martes. Las normas, que ha sido publicadas por la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR), se centran en el modo en que las empresas pueden usar los datos para eliminar las revisiones de productos falsos. Las acciones tecnológicas chinas que cotizan en bolsa en Hong Kong se han visto afectadas por la noticia.

El gigante de los juegos Tencent (desarrollador de League of Legends, Riot Games, o el creador de Fortnite, Epic Games...) retrocede un 4,4%, mientras que el del comercio electrónico, Alibaba, se deja un 2,5%. Entre las nuevas obligaciones del sector están la de no proporcionar datos falsos, como el número de clics en un contenido; y no podrán ocultar reseñas negativas de los productos y solo promover las positivas.

Las plataformas de Internet tampoco podrán utilizar datos, algoritmos y otros medios técnicos para influir en las elecciones de los usuarios u otros métodos para llevar a cabo el llamado secuestro de tráfico; ni utilizar datos y algoritmos para recopilar y analizar la información comercial de la competencia. Las reglas, que serán sometidas a consulta pública a mediados del mes que viene, aún no han entrado en vigor.

A lo largo de este año, el regulador de la competencia chino ha tomando medidas contra los gigantes tecnológicos de China que, entre otras cosas, se tradujeron en una multa a Alibaba de 2.800 millones de dólares en abril como resultado de una investigación antimonopolio. Además el SAMR está investigando actualmente a la empresa de reparto de alimentos Meituan por "presuntas prácticas monopólicas". En julio el organismo impidió que Tencent se fusionase las plataformas de juegos en línea Huya y DouYu por un posible monopolio.