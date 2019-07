Chupinazo y Sanfermines: ¿Qué hace el Ibex 35 cuando los 'toros' salen a la calle?

Llega el momento en el que la prensa estadounidense construye su archivo de fotos para ilustrar las crónicas bursátiles del resto del año. ¿Por qué las calles de Pamplona y los encierros de Sanfermines son portada habitual de medios digitales como CNBC, The Wall Street Journal, The Street o Marketwatch? El motivo no es otro que las imágenes de los encierros de toros rodeados de cientos de corredores y el símil con los inversores en bolsa. Sin embargo, ¿es este un periodo alcista o bajista para las bolsas a lo largo de la historia? ¿Y para el Ibex 35?

Paradójicamente, el índice bursátil Ibex 35 tiene cierto sesgo bajista en estos días y son los ‘osos’ quienes vencen a los ‘toros’. Según los datos de los últimos 20 años analizados por ‘La Información’, el Ibex 35 cae promedio un 0,4% desde el 6 de julio, cuando se lanza el Chupinazo que da inicio a la fiesta, hasta el 14 de julio, cuando el Pobre de mí pone el broche de cierre a los Sanfermines.

En 12 de los últimos 20 años, la bolsa española cayó durante este periodo del año. ¿Cuáles han sido, sin embargo, los mejores y peores Sanfermines para la bolsa. Los datos revelan que 2011 fue el peor con una caída del 7%. En 1999, 2001 y 2002, las caídas acumuladas entre el 6 y 14 de julio superaron el 5%. En el lado de las ganancias, los mejores Sanfermines para los inversores fueron los de 2010 con un alza acumulada del 10,7%, mientras que en 2016 se anotaron un 6% y en 2015, un 4,4%.

¿Por qué toros y osos?

El toro el símbolo del inversor alcista en Wall Street, en contraposición al oso, el emblema de los bajistas. Hay diversas teorías al respecto, pero la más común para explicar este significado es por la forma de ataque de ambos mamíferos: el toro, con los cuernos de abajo-arriba; y el oso, con sus zarpas, de arriba-abajo. Un mercado ‘bullish’ es alcista, en el que la economía suele estar fuerte y los precios de las acciones suben. Uno ‘bearish’ es aquel bajista con caídas en bolsa y debilidad económica.

Históricamente, hay otras referencias a la contraposición de ambos animales como eran los sangrientos espectáculos de fieras en la antigua Roma que llegó a extenderse bien entrados los reinados absolutistas en Europa. Más allá del origen de esta manera de referirse a los inversores, los toros definen el sentimiento alcista de los inversores y los osos, el bajista. Hasta Wall Street tiene un monumento a sus puertas que representa la fortaleza del mercado. Creado en 1989 por el escultor Arturo Di Modica, la figura de tres toneladas de puro bronce se ha convertido en el icono de la bolsa estadounidense.

El Ibex 35 llegará a los Sanfermines, que coinciden con el inicio del segundo semestre, con una revalorización acumulada desde enero del 9,3%, aunque a doce meses pierde más del 5% debido a las fuertes caídas que sufrió entre octubre y diciembre de 2018. El actual ejercicio acaba de pasar su ecuador y registra comportamientos extremos. Los mejores valores en lo que va de año son cinco destacados por encima del resto: Cellnex (+46%), Acciona (+36%), Siemens Gamesa (+30%), Ferrovial (+27%) e Iberdrola (+27%). Por el lado de las pérdidas, Arcelor Mittal (-40%), Bankia (-34%), IAG (-32%), Caixbank (-31%) y Acerinox (-28%) son los peores valores del índice.

