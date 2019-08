Cinco señales en el mercado por las que el peligro de recesión no es un cuento chino

Hay señales de todo tipo y todas ellas parecen indicar que la recesión puede estar más cerca de lo que los organismos internacionales preveían hasta hace muy poco. El acelerón de los bancos centrales de todo el mundo para empezar a regar de nuevo la economía de estímulos da buena idea de ello. Mientras, los inversores salen de la renta variable en busca de refugio en el mercado de deuda y en el oro. Tanto es así que en Alemania tenemos ya intereses negativos en la deuda a 30 años y, lo que más preocupa a los expertos, la mayoría de bonos estadounidenses cotizan por debajo del precio del dinero. Cinco claves explican cómo el miedo a la recesión no es un temor infundado.

La deuda en EEUU, por debajo de los tipos oficiales

Todos los bonos inferiores a 30 años cotizan por debajo del rango del 2 al 2,25% fijado por la Fed

Expertos de todo el mundo advierten de que algo está "fuera de control" en el mercado de deuda. No es de extrañar cuando la primera gestora de renta fija en el mundo, la estadounidense Pimco, ya no descarta ni siquiera que veamos un escenario negativo de tipos de interés en EEUU. "La recesión está a la vuelta de la esquina", alerta el economista jefe de Ostrum AM, otra de las gestoras de referencia nivel global y perteneciente a la francesa Natixis.



Philippe Waecther considera una “señal alarmante” el descenso tan abrupto que ha tenido lugar en las tasas de interés de los distintos tramos de la deuda soberana de EEUU desde que la Reserva Federal recortó los tipos de interés a finales del mes pasado en 0,25 puntos hasta un rango entre el 2 y el 2,25%. “En el pasado, cuando todas las tasas de la curva de tipos de la deuda pública de EEUU cotizaban por debajo de la tasa de interés de los fondos federales, esto era un presagio de recesión. El periódico actual no escapará a esta norma”, señala. En estos momentos toda la deuda norteamericana a plazos inferiores a 30 años renta por debajo de ese umbral. La situación del mercado de renta fija europeo tampoco tranquiliza demasiado, con la deuda a 30 años alemana ofreciendo rentabilidades negativas y el Bund o el bono español a 10 años en zona de mínimos históricos (0,27% en el caso del nacional).