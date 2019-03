La CNMV alerta de cuatro chiringuitos que negocian con criptomonedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una advertencia sobre ocho 'chiringuitos financieros' este lunes y la mayoría son acerca de criptomonedas. De todos ellos, un total de cuatro operan específicamente con este tipo de divisas digitales, que han perdido fuelle y el apetito inversor durante el pasado curso pero que no impide que proliferen este tipo de negocios.

En este caso, el organismo supervisor presidido por Sebastián Albella ha lanzado una nueva advertencia sobre brokercryptof1.com, que opera en Madrid, Barcelona y Londres) bajo las compañías Brokerf1 Markets Global Corp, Trade Markets Global Corp y Casa de General Options LTD. A esta firma se le unen otras tres como son Bcoin Market, Ethereum Code Bot y Elmond Enterprise LTD Crypto Kartal.

La CNMV, por tanto, ha puesto de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro del organismo y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión en nuestro país.

Estos negocios continúan proliferando pese al olvido inversor en este tipo de activos. El bitcoin y el resto de criptomonedas han caído con fuerza durante el pasado curso, con su capitalización de mercado desplomándose desde los 800.000 millones de dólares de comienzos de 2018 hasta los 140.000 millones en los que cotizan actualmente.

El bitcoin continúa acaparando la mayor atención dentro de los activos digitales. La criptomoneda de mayor tamaño supone la mitad del valor de todas las criptodivisas (70.700 millones de dólares) pese a caer su precio desde los cerca de 20.000 dólares hasta los 4.020 dólares en los que cotiza actualmente. Por su parte, tanto Ethereum como XRP se disputan el galardón de ser la segunda mayor divisa digital al valer en torno a los 14.700 millones de dólares.

El supervisor también ha advertido sobre otros chiringuitos financieros como son Eurotrade Investments (eurotradeinvestmentsrgb.com), a la que no hay que confundir con Eurotrade Investments RGB Ltd, junto con Fly Financial Group, Kayafx y Société Generale D'Patrimoine.