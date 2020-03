La CNMV autoriza la opa de Six Group sobre BME por 2.800 millones de euros

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado en su reunión del 25 de marzo de 2020 la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME) de Six Group. La oferta se dirige al 100% del capital de la empresa rectora de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, compuesto por 83,6 millones de acciones a 33,40 euros por cada acción, y valora el 100% de la empresa en 2.792 millones de euros.

“La aprobación de la CNMV se produce una vez autorizada la adquisición mediante acuerdo del Consejo de Ministros y surtirá efectos al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho acuerdo”, explica el supervisor en un comunicado. "Estamos muy satisfechos de haber recibido la autorización de la CNMV. En un momento de gran incertidumbre económica, nuestra oferta permitirá la formación de un grupo combinado fuerte y dinámico con nuevas oportunidades de crecimiento", explicó Jos Dijsselhof, consejero delegado de Six.

"El oferente declara que no tiene ninguna participación previa en BME. Aun no siendo preceptivo por tratarse de una opa voluntaria, SIX ha aportado un informe de valoración, elaborado por Deloitte, que justifica la contraprestación como precio equitativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto de opas", señala la circular.

El plazo de aceptación será de 43 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. Six no tiene intención de excluir de cotización a BME. No obstante, si se dieran los requisitos para ello y el porcentaje de acciones en manos de accionistas no significativos fuera tras la opa inferior al 5%, Six podría ejercer el derecho de venta forzosa.

La operación está sujeta a la condición (renunciable) de la aceptación de la oferta por un mínimo de 41,8 millones de acciones, equivalentes al 50% del capital de BME más una acción. Six ha presentado avales con el banco Credit Suisse (558 millones), UBS (1.117 millones), BBVA (167), Santander (167) y Kutxabank (167).