La CNMV pide fomentar las salidas a bolsa e insta a revisar los requisitos

La obtención de recursos propios por parte de las empresas juega un papel crucial es un escenario creciente de tipos. En este sentido, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha hecho un llamamiento a fomentar las salidas a bolsa en España, ya que España necesita "más empresas cotizadas" en relación con el tamaño de su economía.

En el marco de la celebración de la XIII edición del 'Spain Investors Day', Buenaventura ha argumentado que esta necesidad responde a la propia estructura de la economía española, "fuertemente" bancarizada y por los retos que afronta sobre financiación, por los elevados costes derivados de la inflación y por la necesidad de fondos para adaptar el modelo productivo a las descarbonización y digitalización.

Para ello, ve conveniente suavizar ciertas medidas y requisitos que estimulen el atractivo a formar parte de los mercados y ha agregado que es necesario aunar los trabajos del legislador europeo y nacional, de los supervisores y operadores del mercado. Esto habrá que hacerlo conjugando la moderación de los requisitos de acceso al mercado sin dejar de ser exigentes en el cumplimiento de algunos aspectos clave que determinan los objetivos fundacionales de la regulación financiera.

En este sentido, ha explicado que la Comisión Europea ha publicado la iniciativa 'Listing Act' para agilizar e impulsar la salida de más empresas europeas a bolsa con la intención de que se animen a cotizar en el mercado como un mecanismo de financiación. Sobre el papel de la regulación, Buenaventura ha indicado que existen algunos aspectos que no deben relajarse, como la protección a los inversores, por lo que se ha preguntado cómo recortar requisitos de información o costes de cotización sin disminuir de modo peligroso la protección de los inversores.

En concreto, ha señalado que se estaría actuando sobre cuestiones como la longitud de los folletos, el proceso de salida a bolsa, la forma en que se distinguen grandes y pequeños emisores a efectos regulatorios o la información que debe recibir el inversor en cada fase del proceso. Además, sobre otros asuntos regulatorios, el presidente de la CNMV ha aseverado que en materia de abuso de mercado no se deben ahorrar costes y respecto a la información financiera sobre sostenibilidad ha considerado que se deben exigir los mismos datos a empresas cotizadas y a no cotizadas, para no desincentivar las salidas a bolsa.

Buenaventura también ha abogado por aspirar a establecer los mejores estándares internacionales en gobierno corporativo dado que es el eje vertebrador de la relación entre emisores y los inversores y un elemento indispensable para el desarrollo y crecimiento de los mercados de valores.

En este sentido, ha asegurado que esta institución está trabajando en estimular la implicación de los accionistas en el gobierno de las compañías para que sus estrategias se alineen con los intereses de los accionistas, para lo cual publicarán en las próximas semanas la versión definitiva del código de buenas prácticas de los inversores institucionales, el llamado 'Stewardship Code'. Este código tendrá carácter voluntario y se regirá bajo el principio de “cumplir y explicar”, con la intención de fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las compañías cotizadas.