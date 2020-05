¿Qué cambios han realizado los gestores 'value' tras los desplomes de sus fondos?

Los gestores 'value' no atraviesan por su mejor momento en los últimos años y, este ejercicio, su marcha se ha visto muy penalizada por la crisis del Covid-19. Este trimestre hemos asistido a un crash de los mercados de una velocidad vertiginosa y que ilustra bastante bien la afirmación de Francisco García Paramés en su carta enviada a sus partícipes al calificar el periodo entre enero y marzo como "uno de los más duros que he vivido como inversor".

Los fondos, como es habitual el último día de mes posterior al cierre de trimestre, han mandado su información pública periódica a la CNMV en la que han recogido el castigo que han sufrido sus fondos y también los cambios que han realizado en la composición de sus carteras. Los fondos de Bestinver, tanto de bolsa española como internacional, han caído alrededor de un 30% durante este primer trimestre. Por su parte, los de Cobas y Azvalor lo han hecho alrededor de un 40% y Magallanes más de un 30%.

Bestinver Entra en compañías de calidad tras las caídas Bestinver ha realizado algunos cambios durante el primer trimestre ya que "el mercado nos ha dado la oportunidad de aprovechar la entrada en compañías de calidad, pero en las que por motivos de valoración antes no podíamos entrar", según señalan en su información pública periódica, como es el caso de Adidas. Para realizar estas rotaciones, la gestora ha reducido su posición en Arjo y en Relx, a la vez que salía de Dixons. "Durante el año pasado aumentamos nuestra posición en compañías más cíclicas, entre las que estaban compañías de Reino Unido como Dixons, que considerábamos infravaloradas. Tras un buen comportamiento durante 2019 a principios de año decidimos reducir algo el riesgo de la cartera y vendimos nuestra posición en la compañía".



En el caso del Bestinver Bolsa la situación es similar. Han irrumpido en Inditex y han construido posición en dos compañías del sector industrial como ArcelorMittal y CIE Automotive, aumentando la posición que tenían en Repsol y ACS. Por el contrario, cerraban Jeronimo Martins que "aunque la compañía nos parece extraordinaria, encontramos otros valores con mayor potencial después de que se haya revalorizado cerca de un 12% desde principio de año" y BME.

Cobas Reduce su exposición a bancos y Aryzta Francisco García Paramés comunicaba este miércoles en la carta a sus partícipes que reducía notablemente su exposición al sector bancario puesto que "el futuro se ha ensombrecido significativamente" y las ventas las ha reinvertido en valores que han sufrido caídas similares, pero donde ven una evolución futura más clara y un riesgo más diversificado en otros países. Por tanto, ha vendido toda la posición en Caixabank y ha reducido en Bankia y Unicaja. Por el contrario, ha irrumpido en Prisa, Lar y CIE Automotive, coincidiendo en esta última con el movimiento realizado por Bestinver.



En sus fondos de bolsa internacional ha realizado ventas en Gilead "ya que hizo su trabajo defensivo frente al mercado", Iliad e International Seaways y, curiosamente ha entrado en Repsol, posición que liquidaba en su fondo ibérico. Además, ha reducido su exposición a su gran quebradero de cabeza, Aryzta, puesto que "el cierres de restaurantes, hoteles, y el resto del canal mayorista que suponen en total más del 50% de las ventas, tendrán un impacto negativo que no será compensado por el incremento de ventas en supermercados".

Azvalor Reafirma su apuesta por las materias primas Azvalor continúa con su apuesta clara por las materias primas, como son el oro y el petróleo, "posición alejada del consenso y de los principales

índices", como destacan los expertos de la firma. Por tanto, han incorporado a cartera la petrolera Chevron y la minera de oro Gold Fields, liquidando las posiciones que tenían en Hudson's Bay, Range Resources y Hyunday. Además, han incrementado en Cameco, Sol y Mosaic y han reducido en Eurocash, Consol Energy y Tullow Oil.



En su fondo de bolsa también han realizado numerosos cambios. Han incorporado acciones como la lusa Altri, Euskatel y Arcelormittal, que ha sido también la apuesta de Bestinver. Por su parte, han vendido Jeronimo Martins (igual que Bestinver), Acerinox y Dia. Además, han aumentado su peso en Applus, Sonaecom y Galp, reduciendo en Zardoya Otis, Ibersol y Prisa. Esta última ha sido la apuesta de Francisco García Paramés a la espera de que se produzcan posibles movimientos corporativos en los medios de comunicación.