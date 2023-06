Coinbase se desploma más de un 15% en Wall Street tras las demanda de la SEC

Los reguladores norteamericanos acorralan a Coinbase. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, acrónimo en inglés) ha demandado este martes a la plataforma de criptomonedas Coinbase por operar como una bolsa de valores y un corredor de bolsa sin estar registrado, según un comunicado oficial. La noticia ha golpeado su cotización, que sufre un descalabro del 16% tras la apertura de la bolsa de Nueva York y cae por debajo de los 50 dólares por título.

Esta acción legal se produce un día después de que la SEC presentara una denuncia contra Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores, entre otras cosas. En un comunicado, la SEC asegura que Coinbase tampoco registró la oferta y la demanda de su servicio de 'staking' (apuesta de criptomonedas) ni de sus operaciones como cámara de compensación para garantizar los intercambios entre inversores, entidades de crédito y otros agentes financieros. La demanda también ha salpicado la cotización del bitcóin, la moneda digital de referencia, que ha caído hasta la barrera de los 25.000 dólares.

"Desde al menos 2019 Coinbase ha ganado miles de millones de dólares facilitando ilegalmente la compra y venta de valores de criptoactivos", sostiene la SEC en la nota en la que insiste en que Coinbase mezcla los servicios tradicionales del mercado de valores con los de un corredor de bolsa sin haber registrado ninguna de esas funciones. Según la Comisión de Valores, el hecho de que Coinbase no esté registrado ha privado a los inversores de protección, como la inspección por parte de la SEC o las salvaguardas por posibles conflictos de intereses.

"No se puede sencillamente ignorar las normas porque no son del gusto de uno o porque se prefieran otras diferentes: las consecuencias para el público inversor son demasiado importantes", dijo el director de la División de Cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, citado en el comunicado. Ayer la SEC presentó en total 13 cargos contra Binance y contra su fundador, Changpeng Zhao, a quienes acusa de ignorar de forma descarada las leyes bursátiles estadounidenses y de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en "riesgo significativo" los activos de sus clientes. "Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las normas, sino que conscientemente decidieron evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un intento por maximizar sus propios beneficios", señaló en un comunicado el presidente del regulador estadounidense, Gary Gensler.