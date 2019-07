Comienza la ola de sofoco bursátil con la avalancha de resultados, el BCE y la Fed

La reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE), prevista para el próximo jueves 25 de julio, estará en el punto de mira de los mercados europeos, en medio de una oleada de presentaciones de resultados empresariales, tanto en Europa como en Estados Unidos, según informa 'Europa Press'.

"Podríamos asistir al primer movimiento en el tipo de interés oficial del BCE desde marzo de 2016", afirman los analistas del Self Bank en su previsiones semanales, en las que destacan también los datos de PMI y confianza del consumidor de la eurozona.

"Parte del mercado opina que bajará los tipos hasta el -0,10%, lo que supondría entrar en tipos negativos por primera vez en su historia", apuntan desde Self Bank. "Si el BCE no baja tipos o no aprueba estímulos adicionales, los mercados podrían reaccionar a la baja", advierten desde Renta 4 Banco.

En España, el martes harán públicos sus resultados Endesa, Banco Santander --que también celebrará su junta de accionistas--, y CIE Automotive. El miércoles, se conocerán los de Mediaset, Repsol, Naturgy, Iberdrola y Talgo.

Por su parte, Mapfre, Atresmedia, Telefónica, Catalana Occidente, Neinor Homes, Indra, NH Hoteles y Gestamp darán a conocer sus resultados el jueves, mientras que Acerinox, Grifols, Masmovil, Cellnex, Banco Sabadell, CaixaBank y Euskalten esperarán hasta el viernes.

Asimismo, los mercados en España estarán pendientes de la investidura de Pedro Sánchez, cuya primera votación está fijada el martes 23. En caso de que no lograra mayoría absoluta, algo bastante probable a la luz de las negociaciones, la votación se repetiría el jueves 25, siendo necesarios más votos a favor que en contra.

Agenda económica

En cuanto a los datos macroeconómicos, el miércoles se publicarán los PMIs de la eurozona, que siguen con su tendencia a la baja. El PMI manufacturero se espera que baje 0,3 puntos para situarse en los 47,3 puntos, el mismo descenso que se espera para el PMI servicios, hasta los 53,3 puntos. Por su parte, el PMI compuesto se estima que baje una décima, hasta los 52,1 puntos, según las previsiones de Self Bank.

En Europa, la agenda empresarial estará protagonizada por los resultados de Philips (lunes), UBS (martes), Daimler, Peugeot, Deutsche Bank,GSK y LVMH (miércoles), AB Inbev, BASF, Volkswagen, Unilever, Kering, Orange, Diageo, Vivendi, Carrefour (jueves) y Nestlé, Eni y Renault (viernes).

EEUU

Entre los resultados de EE.UU., esta semana se conocerán las cuentas del semestre de Coca-Cola y Visa (martes), AT&T, PayPal, Boeing, Ford y Facebook (miércoles), Celgene, Comcast, Intel, Amazon, 3M, Alphabet y Starbucks (jueves) y Twitter y McDonald's (viernes).

En la agenda macroeconómica al otro lado del charco, el interés estará puesto en el dato avanzado de PIB estadounidense del segundo trimestre (viernes), que podría indicar si el recorte en los tipos en la reunión del 31 de julio finalmente es de 25 o 50 puntos básicos.

Con un dato de PIB que sorprendió al alza en el primer trimestre para situarse finalmente en el 3,1%, los analistas de Self Bank esperan en este caso un dato más moderado del 1,8%. Además, se publicarán los datos de consumo personal, que los analistas estiman que avance hasta el 4,0% desde el 0,9% anterior.