Cómo invertir desde cero: los 5 trucos y consejos de los expertos

La inversión en bolsa es una alternativa que muchos ahorradores no tienen en cuenta por desconocimiento. Se trata de un mercado en el que empresas buscan financiación y los inversores buscan dónde invertir sus ahorros para rentabilizarlos. Es un mercado abierto para todos y solo se necesita recurrir a un intermediario financiero autorizado a través del que operar en bolsa.

Los inversores se convierten en accionistas, es decir, propietarios de un porcentaje del negocio, en la parte proporcional de sus acciones. Las acciones tienen un precio en el mercado –se denomina cotización- que varía en función de la oferta y la demanda. A su vez, la oferta y la demanda variará en función de diferentes factores.

Con este funcionamiento se podrá obtener rentabilidad a partir de las plusvalías generadas por la evolución de la cotización en el mercado, aunque también se pueden generar minusvalías. Es decir, perder dinero porque el precio al que se vende la acción es inferior al de compra. El rendimiento de las acciones, además, también puede venir del reparto de dividendos entre los accionistas o entrega de acciones gratuitas. No obstante, para invertir desde cero es importante tener en cuenta algunos puntos.

Infórmate antes de invertir

Antes de dar el paso de invertir en bolsa, es importante ser consciente de la inversión que estamos realizando y el funcionamiento del mercado en el que vamos a entrar. Entre otros, la CNMV destaca que funciona a partir de " las expectativas sobre el beneficio futuro de la sociedad y su tasa de crecimiento, las expectativas sobre la evolución económica del sector o del país, los tipos de interés y la confianza de los inversores".

Además, no todos los productos son iguales y si no entiendo el producto, es mejor no comprarlo. Una de las cuestiones clave para invertir es ser consciente dónde se está metiendo el dinero y los riesgos asociados a esa inversión. Hay que preguntar para conocer todos los detalles de dónde estamos invirtiendo nuestro dinero.

Define tu perfil de inversión

Para inversores principiantes, la CNMV plantea dos preguntas: si conviene invertir en bolsa –teniendo en cuenta los objetivos financieros del inversor- y cuál el perfil del inversor –en base al nivel de riesgo que puede asumir, los objetivos financieros o el plazo del que dispone para invertir su dinero-. Conocer el perfil como inversor es fundamental para adecuar la estrategia a los riesgos que puede permitirse cada uno.

No todo el mundo tiene las mismas características económicas, ni objetivos. La situación financiera y personal determinará el perfil del inversor y a partir de él se debe establecer el estilo de inversión y el riesgo que debe y puede asumir cada inversor. El riesgo es uno de los principales puntos a tener en cuenta, qué nivel de beneficio o pérdida espera aplicar a la inversión según la aversión al riesgo.

Analiza el riesgo de la inversión

En base a la información obtenida, cada inversor debe analizar los riesgos asociados y cómo pueden afectar a su situación financiera. La respuesta determinará si se debe o no llevar a cabo la inversión. En ese sentido, la CNMV afirma que, si hay deudas pendientes con un interés muy alto, como de tarjetas de crédito u otros préstamos de consumo, es más aconsejable destinar los ahorros a bajarlas o eliminarlas, antes de pensar en invertir.

Elige el intermediario financiero

Para poder invertir en bolsa hay que recurrir a un intermediario financiero autorizado. A la hora de elegir un intermediario a través del que operar hay que tener en cuenta las comisiones que cobran por los distintos servicios que prestan. Por ejemplo, cada vez que compras acciones tendrás que pagar comisiones por la operación realizada, además de los gastos asociados al mantenimiento de los títulos.

En concreto, se pueden distinguir dos tipos de gastos: propios y de terceros. A esto hay que añadir los gastos por cánones de bolsa, un cargo que realiza el propio mercado ajeno al intermediario financiero. Se trata, por tanto, de gastos que restarán valor a la rentabilidad de la inversión.

Diversifica

A la hora de elegir dónde invertir, no es necesario destinar todo al mismo producto. De hecho, entre los consejos más repetidos a la hora de invertir destaca la diversificación. El riesgo de concentración es la posibilidad de sufrir pérdidas por invertir una proporción demasiado elevada del dinero disponible en un solo activo o tipo de activo.

Para evitarlo, el inversor deberá mantener una cartera con activos con distintos niveles de riesgo y rentabilidad potencial, de distintos sectores de actividad -industria, servicios, alimentación, nuevas tecnologías, banca, energía, construcción...- o de distintas zonas geográficas. Así, las posibles pérdidas de unas inversiones podrían compensarse con las ganancias de otras.