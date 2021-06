El 83% de la contratación de acciones en la UE se hace en mercados organizados

La gran mayoría -el 83%- de la negociación de acciones en Europa a lo largo del primer trimestre se ha producido en los mercados organizados (on-venue) y el 17% restante fuera de mercado (off-venue). Es una de las principales conclusiones del informe 'The landscape for European equity trading and liquidity', publicado este martes por la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) y Oxera. La asociación advierte de que propiciar un incremento de la negociación en los mercados organizados restringiendo las operaciones fuera de mercado podría mermar la liquidez y la capacidad de elección de los inversores, dando lugar a un aumento de los costes de la negociación.

El Director Ejecutivo de AFME, Adam Farkas, se muestra partidario de no introducir restricciones ni distorsiones en la próxima revisión del Reglamento Europeo sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFIR). "Garantizar una diversidad suficiente en la negociación va en beneficio de las pensiones y los ahorros de los particulares, ya sea a través de su participación directa en los mercados o de los inversores institucionales que los representan", sostiene.

Los resultados del informe rebaten algunas informaciones inexactas que daban erróneamente un mayor peso a la contratación bursátil fuera de mercado. Para AFME, es preocupante que se puedan llegar a utilizar datos brutos incorrectos para representar de forma inexacta el escenario de la negociación y para influir en la elaboración de las políticas que a ésta afectan, "con el riesgo de perpetuar el dominio de las bolsas en la negociación de acciones, dando lugar a mercados menos competitivos, eficaces e innovadores", apunta en su documento.

"Un contexto de negociación excesivamente concentrado obstaculiza la competencia, la elección de los inversores y mantiene unos costes de negociación elevados", añade además a este respecto el Director Ejecutivo de AFME entre sus conclusiones.

Este análisis más preciso desmiente las afirmaciones de algunas asociaciones como la Federation of European Securities Exchanges (FESE), que representa a los mercados organizados en el sentido de que las plataformas fuera de mercado están dominando de forma desproporcionada el escenario de las negociaciones europeas, y, en consecuencia, la competencia está disminuyendo. "Aunque nuestro informe aporta más claridad, es necesario seguir trabajando para obtener una visión precisa del panorama de la negociación y la liquidez en Europa", incide Reinder Van Dijk, socio de Oxera.

La difícil evaluación de la situación de la liquidez en la UE

Desde AFME abogan por priorizar las mejoras en las definiciones de los datos reglamentarios y en los procesos de recopilación en la próxima Revisión de MiFIR, para que los 'policy makers' tengan una imagen precisa de la evolución del mercado de la UE y puedan compararla a nivel internacional. De este modo, la revisión no debería privilegiar ningún mecanismo de negociación en particular, porque de lo contrario "corremos el riesgo de ir en contra de sus objetivos de mejorar la liquidez del mercado y los resultados de los inversores", concluye Farkas.

En los últimos años, los mercados en la UE han experimentado importantes cambios, con la introducción del Reglamento Europeo sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFIR) y de la segunda Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financiero (MiFID II) en 2018, así como la salida de Reino Unido de la UE. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los reguladores para mejorar la transparencia de la información sobre las operaciones en los mercados, siguen existiendo importantes problemas que dificultan la evaluación de la situación de la liquidez en la Unión.