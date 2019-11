La gran convicción de Bestinver y Azvalor en su cartera: únicas 'value' sin cambios

Las gestoras de fondos de inversión españolas han mandado su información pública periódica a la CNMV y que corresponden a la evolución en el tercer trimestre de este año. Como es habitual en estos casos, las firmas comunican los cambios que han realizado al organismo supervisor y explican los motivos y su visión de mercado para los próximos trimestres. La tónica dominante es realizar alguna entrada en alguna compañía y algún cierre debido a la evolución de los precios de las acciones pero hay veces que hay excepciones y este trimestre ha sido uno de ellos para determinadas gestoras.

Por ejemplo, Francisco García Paramés, en el Cobas Iberia, realizaba numerosos cambios: entraba en Repsol, Viscofan, Aedas y Logista, mientras que salía de Neinor y Duro Felguera. Por su parte, Lola Solana decidía, al frente del Santander Small Caps España, irrumpir en ACS o salir de Sabadell, por citar dos cambios, mientras que Acerinox decía adiós a la cartera del Gesconsult Renta Variable y Miquel y Costas a la del Metavalor. En el Horos Value Iberia la principal salida era Barón de Ley y CAF, en el EDM-Inversión era Siemens Gamesa y en el Santalucía Ibérico Acciones entraba Unicaja y Gestamp.

Numerosos cambios en muchos de los fondos 'value' de bolsa española o más relevantes de nuestro mercado español. No obstante, los hay que tienen fuerte convicción en la cartera y, pese a la tónica dominante, han decidido no realizar ningún cambio como son el Bestinver Bolsa, comandado por Beltrán de la Lastra y el Azvalor Iberia, con Álvaro Guzmán al frente.

Los gestores de Azvalor Iberia han señalado en la información remitida a la CNMV que su cartera "está compuesta por un conjunto de compañías que tiene como denominador común: fortaleza de sus balances, operadores muy competitivos y contrastado gobierno corporativo". Por todo ello, destacan que "la buena evolución de los negocios presentes en la cartera junto a los atractivos ratios de valoración de la cartera (en niveles mínimos) y que pocas veces hemos visto en los últimos años, nos hace mantener un enorme optimismo". Además, concluyen que "mantenemos la firme convicción que los mercados a corto plazo pueden ser ineficientes, pero a largo plazo tienden a reflejar correctamente el valor de los activos". Todo ello pese a que ha sufrido un castigo del 5,39% en el tercer trimestre de este curso y que lucha por entrar en positivo durante este año.

Desde Bestinver la visión es muy similar. Los expertos de la gestora propiedad de Acciona señalan que "mantenemos compañías de calidad, con cierta exposición al ciclo económico y con unas valoraciones atractivas que les otorgan un atractivo potencial. Sabemos que hace falta paciencia, pero también vemos que el mercado está dando señales inequívocas de que en algún momento recogerá ese valor, y cuando eso suceda, estaremos bien preparados". Con este escenario, destacan que "no hemos realizado ninguna incorporación significativa, sin embargo, hemos aprovechado los eventos de volatilidad en el mercado para incrementar posición en Indra, Ence, Bankinter o Caixabank". Al igual que sus 'rivales' de Azvalor, el fondo de bolsa española ha caído un 1,36% en el tercer trimestre pero, a diferencia, sí cotiza en positivo durante 2019 al rebotar cerca de un 4%.

La marcha de los fondos españoles 'value' no es la esperada este curso. Las divergencias entre activos caros y baratos es alta y ha alcanzando máximos históricos, de ahí que muchos gestores abran un debate cada vez más presente entre el 'growth' y la inversión en valor. El propio Francisco García Paramés destacaba en su carta del segundo trimestre este escenario al afirmar que "las acciones de compañías de 'valor' nunca han estado tan infravaloradas respecto a las de 'crecimiento' como lo están ahora. Incluso más de lo que lo estaban en el año 2000". Además, llamaba a la calma entre los inversores ya que "más pronto que tarde el propio mercado reconozca ese valor".

Con este escenario parece lógico que ciertos fondos de inversión 'value' se sitúen en el vagón de cola. Cuatro de los citados, como son el Cobas Iberia, el Metavalor, el Horos Value Iberia y el Azvalor Iberia, están en terreno negativo en 2019. Por su parte, productos indexados como el Bankia Índice Ibex 35, el Imantia Ibex 35 y el BBVA Bolsa Índice suben alrededor de un 12% este año.