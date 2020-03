La crisis bursátil deja a Amancio Ortega con un pie fuera del 'top 10' de más ricos

El impacto del coronavirus ha pasado factura no solo a las compañías en bolsa sino a las grandes fortunas que hay detrás de ellas. Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Bernard Arnault (Louis Vuitton) y Mark Zuckerberg (Facebook) han sufrido el castigo bursátil en sus propias carnes. Su patrimonio se ha reducido, de manera conjunta, en cerca de 100.000 millones de dólares (89.300 millones de euros) en los poco más de dos meses y medio que llevamos de este 2020, según el ranking de billonarios de Forbes.

Estas caídas las viven todas las veinte mayores fortunas del mundo salvo Steve Ballmer. El que fuera CEO de Microsoft y actual dueño del equipo de NBA de Los Ángeles Clippers ocupa el séptimo puesto en el ranking con 58.200 millones de dólares de patrimonio y su gran fortuna se ha incrementado en 102 millones de dólares durante este curso. El siguiente en la lista que evitaría el castigo de los mercados sería Elon Musk, en el puesto 24, gracias a la buena marcha de Tesla en bolsa.

Las caídas de los mercados bursátiles han sido lo que ha provocado que Amancio Ortega, fundador de Inditex, esté con un pie fuera de las diez mayores fortunas del planeta. El que fuera el hombre más rico del mundo a mediados de 2017, cuando desbancaba a Bill Gates del primer puesto, ha visto como su patrimonio ha caído en más de 22.100 millones de dólares (casi 20.000 millones de euros) durante este curso. Por tanto, le han adelantado otros millonarios como Mark Zuckerberg, Larry Ellison (cofundador de Oracle) y el propio Steve Ballmer. Además, los cofundadores de Google (Larry Page y Sergey Brin) o Carlos Slim se sitúan a poca distancia. De hecho, antes de la apertura bajista en Wall Street incluso lograban rebasar al empresario español y le hacía caer del 'top 10'.

El motivo de que Amancio Ortega haya perdido su puesto entre los diez mayores millonarios obedece al castigo de Inditex por el coronavirus. El empresario gallego ostenta un 59,294% del capital y ve como el precio de cotización de la cadena textil se ha desplomado ligeramente por encima del 35% durante este año. Su capitalización de mercado ha pasado de los 98.000 millones de euros a cierre de 2019, a menos de 62.900 millones. De hecho, en el arranque del mes de febrero se quedaba a las puertas de sobrepasar los 100.000 millones de euros de capitalización por lo que su castigo desde el 17-F es de un 37%.

La compañía textil, que cotiza en mínimos desde mediados de 2013, acusa el impacto del coronavirus. La multinacional gallega con sede en Arteixo comunicaba el pasado viernes que cerraba sus más de 1.600 tiendas de las cadenas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarious, Üterque y Oysho, que tiene repartidas por nuestro país debido a las medidas implementadas a nivel nacional y autonómico que se tomaban para frenar el coronavirus.

Por si fuera poco, las perspectivas no son halagüeñas para la compañía y para el propio Amancio Ortega. El próximo miércoles 18 de marzo presentará resultados y los bancos de inversión están aplicando la 'tijera' a la cadena. Sin ir más lejos, este lunes era Credit Suisse la que recortaba un 20% su previsión de beneficio por acción en un 20% para el ejercicio fiscal 2020-2021 debido a la elevada exposición a los mercados europeos más expuestos al coronavirus. Además, el mayor golpe de la entidad lo hacían al destacar sus analistas que " todavía no creemos que la acción refleje las perspectivas de crecimiento relativamente modestas" y ha sacado su 'tijera' en el precio de valoración al recortarlo desde los 24 hasta los 21 euros, frente a los 20,17 euros en los que cotiza. La recomendación, que es de 'infraponderar' o reducir exposición, no ha sufrido ningún cambio.

Mira también La sobrina de Amancio Ortega, nueva víctima de Podemos tras cerrar su sicav

Las miradas de la mayoría de inversores estarán puestas en la presentación de resultados. No obstante, la compañía continuará bajo presión con sus resultados del primer trimestre del curso, que serán más débiles en muchos mercados a medida que aplican cierres de tiendas en España (16% de ventas), China (8% de ventas), Sudeste Asiático (9%), Italia (5,5%) y Francia (6%). Por tanto, será clave ver cuánto tiempo estarán en vigor las restricciones por parte de los distintos gobiernos.

El propio Ortega, a través de su sociedad patrimonial Pontegadea, también acusa los mercados. ¿El motivo? Puso sobre la mesa 280 millones en la ampliación de capital de Enagás y se hacía con un 5% del capital para que la compañía energética afrontara con garantías la mayor operación corporativa de su historia. Esta operación, realizada a finales de 2019, le estaría reportando unas minusvalías latentes de 65 millones de euros, sin tener en cuenta los dividendos cobrados, ya que la eléctrica se desploma un 27,5% durante este año.