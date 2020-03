Arnault (LVMH) acusa el castigo chino en el lujo: su fortuna cae en 21.000 millones

El sector del lujo es uno de los que está sufriendo el coronavirus en sus propias carnes. El número de turistas chinos en Europa ha caído de forma virulenta y, al ser uno de los principales compradores, la demanda se ha desplomado hasta mínimos. Un escenario que, como es lógico, ha impactado negativamente en compañías como Louis Vuitton, Kering o L'Oréal, que han sufrido un fuerte castigo durante las últimas semanas. Por ejemplo, la primera se ha desplomado un 20% desde el 19 de febrero y la segunda lo ha hecho más de un 23% en menos de un mes. El mensaje es de preocupación en el eje europeo del lujo: Londres, París y Roma.

El desplome de Louis Vuitton ha provocado que la compañía, la más grande de Europa que cotiza en bolsa, haya perdido más de 42.000 millones en términos de capitalización desde el 19 de febrero, hasta los 171.000 millones de euros. Por su parte, L'Oréal, segunda en el EuroStoxx 50, sufre un descenso superior a los 23.000 millones en su valor de mercado. Claro síntoma del impacto que ha tenido el coronavirus.

Este impacto lo ha notado el primer multimillonario de Europa, Bernard Arnault, que es el mayor accionista de Louis Vuitton, al ostentar una participación del 47,2%. Por tanto, el castigo de las últimas semanas ha provocado que su patrimonio sea de 72.000 millones de euros, tras caer en alrededor de 21.000 millones y sea, sin lugar a dudas, la gran fortuna que más pierde en este arranque de 2020, según el ranking de billonarios de Bloomberg.

El fundador de Louis Vuitton cobrará este año un dividendo de 7,618 euros por título, tras incrementarlo un 12% respecto al pagado en 2019. No obstante, el atractivo de estos pagos no es muy elevado ya que ofrecería una rentabilidad de alrededor del 2,25%. No obstante, y una vez se haga frente a este coronavirus, la acción podría continuar subiendo ya que los bancos de inversión aconsejan 'comprar' y le otorgan un precio objetivo de 446,12 euros por acción, es decir, gozaría de un potencial a doce meses en torno al 30% a doce meses.

El castigo es generalizado entre las veinte mayores fortunas del mundo. Jeff Bezos, Bill Gates, Amancio Ortega... ninguno ha logrado evitar que su riqueza caiga como consecuencia de las acciones que poseen en las compañías que fundaron. Por ejemplo, el hombre más rico del planeta ha visto caer su fortuna en 3.120 millones de dólares por la caída del precio de las acciones de Amazon, según el ranking de Bloomberg.

Habría que bajar hasta la posición 22 entre los más ricos para encontrar al primer multimillonario que no pierde dinero. Este es Ma Huateng, apodado 'Pony Ma', que fundaba el gigante tecnológico chino Tencent y que ve como su fortuna se incrementa en 202 millones de dólares mientras que Elon Musk, fundador de Tesla, se sitúa el 25 al protagonizar una gran escalada ya que su patrimonio se dispara en 6.440 millones de dólares y sobrepasa los 34.000 millones gracias a la buena marcha de Tesla en Wall Street, que sube alrededor de un 55% durante este 2019.

Este descenso de turistas chinos a Europa impactará en otros muchos sectores. De hecho, el sector turístico de la UE ha perdido dos millones de pernoctaciones desde comienzos de enero y tiene un coste de 1.000 millones de euros al mes, según destacaba Thierry Breton, comisario europea del Mercado Interior y antiguo ministro de Economía de Francia. De hecho, los consumidores chinos copan el 30% del sector del lujo en Europa y las perspectivas son de que en 2025 llegaran al 45%.