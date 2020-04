Bhavnani saca tres millones de una de sus sicavs tras el crash de los mercados

Ram Bhavnani, el millonario de origen indio y residente en Canarias, ha realizado algún ajuste en su patrimonio tras el crash de los mercados, que hace que el Ibex 35 se deje un 28% en el primer trimestre de 2020. El inversor, que hizo fortuna hace décadas gracias a las inversiones en bancos españoles como Banco Popular, Banco Zaragozano, BBV,el Central Hispano o Bankinter, ha decidido retirar parte de su patrimonio invertido en una de sus sicavs.

Estos reembolsos no se han producido en su sicav más famosa y antigua 'top ten'por patrimonio, Kalyani, sino que lo ha hecho en Bombay Investment Office, que cuenta con un menor patrimonio. En dicha sociedad de inversión de capital variable, presidida por su mujer Meera Marchand Bhavnan, notificaba este jueves que "se han producido recompras de acciones propias de la sociedad, que representaron una disminución del 57,59% del capital en circulación de la misma".

Bombay Investment Office es una sicav que contaba con un patrimonio de alrededor de cinco millones de euros, según datos del MAB, por lo que la cuantía que Ram Bhavnani habría sacado rondaría los tres millones de euros. Esta decisión sería únicamente suya ya que la sicav cuenta con 186 accionistas pero tiene un partícipe significativo con el 99,67% del patrimonio del fondo, que es el millonario hindú.

Mira también Los dueños de Meliá cierran sus sicavs tras repatriar cuatro filiales de Holanda

La cartera de la sicav llama la atención porque durante los últimos trimestres ha invertido en numerosos fondos 'value'. De hecho, a cierre de 2019 contaba con participaciones en fondos de la gestora Horos a través del Horos Value Internacional (0,44% del patrimonio) o el Horos Value Iberia (0,43%). Llegó a tener algún 'value' patrio más ya que liquidaba posiciones que tenía en otros como el Bestinver Internacional o Rex Royal Blue, sicav gestionada por la firma española Buy&Hold, pero que vendía entre los meses de octubre y diciembre.

Bombay Investment Office ha capeado bien la caída de los mercados en el pasado aunque este curso sucumbe a los números rojos y vive su peor ejercicio. En los poco más de tres meses de este 2020 su valor liquidativo ha caído en torno a un 20% debido a que ha tomado posiciones en algunos de los valores más castigados por el Covid-19 como es IAG (3,49% del patrimonio) que acumula un desplome del 68% o BBVA (2,89%) que cede más de un 45%. El vehículo de inversión arrojaba mejores resultados en el pasado ya que en 2018, año bajista para la bolsa española con una caída del 15% para el Ibex 35, solo retrocedía un 5,2% y el pasado curso se disparaba un 14,49%.

El tamaño de Bombay Investment Office es mucho más pequeño que el de Kalyani, la gran sicav de Ram Bhavnani. Pese a la caída del patrimonio durante los últimos años, la cifra todavía es de 44,17 millones de euros, según datos del MAB. De hecho, este montante a finales de 2017 sobrepasaba los 170 millones de euros pero en 2018 decidieron retirar un 35,26% del patrimonio de la firma. En dicha sociedad, al contrario que en su sicav más pequeña, hay dos accionistas significativos: uno con un 67,15% y otro con un 20,62% del patrimonio, a cierre de 2019 y según consta en el registro de la CNMV.

La caída de Kalyani este curso es menor que la de Bombay Investment Office ya que solo retrocede un 17%. ¿El motivo? Su exposición a títulos como IAG es menor al tener invertido un 0,55% del patrimonio. La sociedad también mandaba notificación a la CNMV este curso pero no porque se produjeran reembolsos sino porque a comienzos de este año notificaba que tenía un acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con CA Indosuez Wealth.

Estas inversiones canalizadas en dos sicavs por parte de Ram Bhavnani se producen en un momento en el que la mayoría de inversores teme por un 'tijeretazo' por parte de Podemos. El acuerdo del Gobierno de coalición contempla una mayor supervisión para este tipo de vehículos y muchos empresarios están optando por liquidar las posiciones que tienen en estos vehículos y, o bien cerrarlas, o bien las están transformando en empresas con la que mantener sus inversiones.