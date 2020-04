Botín: si no es un coronabono, la UE debe plantear otra financiación compartida

La presidenta del Banco Santader, Ana Botín, insta a los líderes europeos a que se pongan de acuerdo en un mecanismo de financiación común, respaldado por la Unión Europea, para frenar los efectos económicos del coronavirus en el área. "Nuestro mundo no volverá a ser como antes del coronavirus. Necesitamos pensar rápido y pensar en grande. Si no es un coronabono, quizás sea hora de considerar un vínculo común, respaldado por la UE", apunta en un artículo publicado este martes en el Financial Times.

Botín cree que tanto el Banco Central Europeo, como los reguladores han implementado hasta ahora medidas "importantes y oportunas" para garantizar que haya liquidez en toda la UE mediante la compra de deuda pública y privada y pone en valor también el fondo compartido de 100.000 millones de euros para salvaguardar el empleo creado por la Comisión Europea. Sin embargo desde su punto de vista "estos pasos son lamentablemente las excepciones a la regla, puesto que "con demasiada frecuencia, el interés nacional ha superado la necesidad de una acción en toda Europa".

En su opinión y cuando la UE afronta a uno de sus mayores desafíos económicos y políticos, "muchos en Europa parecen haber olvidado un principio básico sobre el que ha crecido y prosperado el bloque". Ana Botín recuerda así, en el artículo, cómo durante más de seis décadas, la sensación compartida de que somos más fuertes al actuar juntos ha contribuido al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos. "Nuestros logros se basan en ese principio", añade.

A los ministros de finanzas de la UE, que se reúnen hoy, les pide que acuerden un plan común. "No actuar juntos ahora puede socavar la fe de la ciudadanía en ese principio y todo lo que se ha logrado" hasta ahora. La banquera recuerda así cómo una encuesta realizada el mes pasado concluyó que el 88% de los italianos siente que Europa no está apoyando a su país en la crisis, mientras que solo el 4% cree que está haciendo lo suficiente.

Los bancos queremos ayudar... pero no podemos hacerlo solos

Desde su punto de vista, cuanto más tiempo continúe el bloqueo, mayor será el tamaño de la "financiación puente" necesaria. Ana Botín pone el punto de mira en las pymes, que no puede sobrevivir durante más de unas pocas semanas sin ingresos. "Los bancos quieren ayudar a las empresas, y estamos haciendo todo lo que podemos. Hemos conservado capital precisamente para choques sistémicos como éste. Y Santander ha liderado el camino en la reducción de los bonus a los altos ejecutivos y al eliminar los dividendos. Esto nos dará aún más potencia de fuego. Pero los bancos no pueden hacerlo solos", sentencia.

Por todo ello, la presidenta del mayor banco de nuestro país reclama un nuevo esquema de actuación. "Estamos todos juntos en esto. Todos somos una Europa, y debemos evitar lo que sucedió en 2012, cuando uno de nuestros clientes pyme en Valencia tuvo que cerrar la tienda porque no tenía el mismo acceso a la financiación que su competidor en Munich, a pesar de ser igualmente productiva", relata.

No más medicinas duras para los españoles

Botín advierte de que los españoles "pueden no aceptar una medicina tan dura de nuevo esta vez" y pide a los países con más margen que soporten una mayor carga. Ya en lo que respecta a las actuaciones nacionales contra los efectos económicos del Covid-19, Botín pone en valor las medidas aprobadas por el gobierno de Angela Merkel en Alemania: "el esquema alemán anunciado el lunes coloca el efectivo en manos de las empresas, y los bancos ayudan a garantizar que los fondos se entreguen ahora. Este es el punto de referencia".

Así y para aquellos miembros de la UE que no pueden ofrecer programas de esta escala debido a restricciones fiscales, cree que Bruselas debería intervenir para hacerlos posibles. "Debemos asegurarnos de que el dinero llegue a las personas y empresas que lo necesitan de una manera simple, directa y rápida. Ese es el imperativo", sentencia y recuerda que la prioridad inmediata debe ser acelerar las pruebas para detectar el virus para que las personas puedan volver a trabajar rápidamente y de manera segura.